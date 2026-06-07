アレクサンデル・ソルロートは個人合意済み。W杯前に大型移籍の可能性。

アレクサンデル・ソルロートはワールドカップ開幕前にユヴェントスへ移籍する可能性が高い。移籍市場専門家のマッテオ・モレット氏とファブリツィオ・ロマーノ氏によると、本人は合意済みで、クラブ間交渉の結末を待つだけだ。

ソルロートはアトレティコで高く評価されているが、控えになることが多く、シメオネ監督の絶対的な信頼を得ているわけではない。

ユヴェントスは今夏、攻撃陣の刷新を計画。フリーで退団するヴラホヴィッチに加え、オペンダとデイヴィッドは期待外れだった。怪我の多いミリクも頼れない。

来季のCL復帰を目指すユヴェントス（昨季6位）のスパレッティ監督は、ソルロートに大きな期待を寄せ、「夢の補強」と伝えた。

ソルロートは複数年契約で合意し、年俸約400万ユーロ（税引き後）を受け取る見込みだ。

最大の障害は、2028年半ばまで契約が残るアトレティコだ。107試合44得点を挙げたストライカーの移籍金として、同クラブは3000万ユーロ以上を要求している。

ユヴェントスは、昨季レンタル移籍したニコ・ゴンサレスを交渉材料に使い、移籍金を抑えたい考えだ。ゴンサレスは2029年までユヴェントスと契約しているものの、出番は限られる見込みだ。

ノルウェーのTV2は数日以内に交渉が活発化すると予測する。ソルロートはW杯準備中だが、交渉がまとまれば米国でユヴェントスのメディカルチェックを受ける可能性がある。



