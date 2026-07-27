それによると、23歳の右ウイング、バカヨコはブラック・イーグルスの最優先補強ターゲットだという。スュペル・リグで地元のライバルであるガラタサライ、フェネルバフチェとの競争に食らいつく道を模索しているためだ。

もっとも、この取引が実現する場合、トルコ側には財政面で大きな負担がのしかかる可能性が高い。イスタンブールでは、移籍金が2000万ユーロを大きく上回る水準になると見込まれている。ライプツィヒはこの左利きの選手を昨年になってようやくPSVアイントホーフェンから1800万ユーロで獲得し、2030年までクラブと契約を結んでいた。

また、ブンデスリーガに目を向ける動きは、移籍市場における方針転換の一環でもあるようだ。これまではサラー獲得への動きがクラブをめぐる見出しを独占していた。無所属の元リヴァプール所属選手はベシクタシュと交渉を行っていたものの、現時点ではこのビッグネームの移籍は実現しない公算が大きい。

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移籍市場：ベシクタシュは現在誰に関心を示しているのか？

攻撃陣の補強に加え、ベシクタシュの首脳陣は守備陣の補強も並行して全力で進めている。現在、補強リストの最上位にいるのはフラメンゴ・リオデジャネイロのレオ・ペレイラだ。ただし、このブラジル代表通算4試合出場の選手がボスポラス行きを拒否した場合、トルコ側には2つの代替案がある。

シュツットガルトのシャボが候補の1人で、同選手はセバスティアン・ヘーネス監督の下でシュヴァーベンのクラブにおいて重要な役割を担い、契約は2028年まで残っている。さらに、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのイゴール・ジュリオにも関心を寄せている。

28歳のブラジル人は現在、シャルケ04からも強く関心を寄せられているが、ゲルゼンキルヒェンのクラブはシーガルズとの交渉でこれまでのところ突破口を見いだせていない。さらにPAOKサロニキも獲得レースに加わっているため、イスタンブールのライバルがシャルケの移籍計画を最終的に打ち砕く可能性もある。