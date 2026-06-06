アレクサンダー・イサクの移籍金記録を塗り替える：ブライトンが5年契約を結ぶ

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは土曜日、ザドック・ヨハンナの加入を発表した。ナイジェリア出身の彼はAIKストックホルムから移籍し、クラブはスウェーデン史上最高となる最低2800万ユーロの移籍金を得る。

今月19歳になるヨハンナは、母国のアッラー・フットボール・アカデミーでキャリアを始め、2025年にAIKへ移籍してすぐに注目された。

AIKでは18試合に出場し、右ウイングとして5ゴール4アシストを記録。卓越したドリブルでチェルシー、ニューカッスル、ドルトムント、レバークーゼン、ブライトンなどの注目を集めた。

移籍金は2800万ユーロで、ボーナスを含めると最大3000万ユーロに達する見込み。これはスウェーデンクラブの移籍金記録となる。

AIKの旧記録は2017年、アレクサンデル・イサクがボルシア・ドルトムントへ移籍した際の860万ユーロだった。

スウェーデンの移籍金最高額は、2024年にトッテナムへ移籍したルーカス・ベルグヴァルがユルゴーデンにもたらした2000万ユーロである。

残留するファビアン・ヒュルツェラー監督は「ザドックと協力できることを楽しみにしている。彼の試合を見てきたが、攻撃陣で違いを生み出せる選手だと確信している」と語った。

「彼はまだ若く、クラブやプレミアリーグに順応するには時間がかかるだろうが、見ていてワクワクする選手であり、ファンが間違いなく評価するであろう創造性をもたらしてくれる。」

「彼はダイナミックでスピードがあり、1対1の局面を好む。その資質とスキルは攻撃陣の戦力となる」とヒュルツェラーは語った。ヨハンナはアメックス・スタジアムで2031年半ばまでの契約にサインした。