アレクサンダー・イサクの移籍金記録を塗り替える：ブライトンが5年契約を提示

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは土曜日、ザドック・ヨハンナの加入を発表した。ナイジェリア出身の彼はAIKストックホルムから移籍し、クラブはスウェーデン史上最高となる最低2800万ユーロの移籍金を得る。

今月19歳になるヨハンナは、母国のアッラー・フットボール・アカデミーでキャリアを始め、2025年にAIKへ移籍してすぐに注目された。

AIKでは18試合に出場し、右ウイングとして5ゴール4アシストを記録。卓越したドリブルでチェルシー、ニューカッスル、ドルトムント、レバークーゼンなどの注目を集めた。

彼はブライトンを選択。スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると移籍金は2800万ユーロで、ボーナスを含めると最大3000万ユーロに達する見込み。スウェーデンクラブとしては史上最高額となる。

AIKの旧記録は2017年、アレクサンダー・イサクがドルトムントへ移籍した際の860万ユーロだった。

スウェーデンの移籍記録は、2024年にトッテナム・ホットスパーへ移籍したルーカス・ベルグヴァルが、ユルゴーデンズIFに2000万ユーロをもたらしたものである。

残留するファビアン・ヒュルツェラー監督は「ザドックと協力できることを楽しみにしている。彼のプレーを見てきたが、攻撃陣で違いを生み出せる選手だと確信している」と公式チャンネルで語った。

「まだ若く、クラブやプレミアリーグに順応するには時間が必要だろうが、見ていてワクワクする選手であり、ファンが間違いなく評価する創造性をもたらしてくれる」

「彼はダイナミックでスピードがあり、1対1の局面を好む。その資質とスキルは攻撃陣の戦力となる」とヒュルツェラーは語った。ヨハンナはアメックス・スタジアムで2031年半ばまでの契約にサインした。