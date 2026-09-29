アレクサンダー＝アーノルドが再びイングランド代表でプレーし、いきなり重要な存在となった

イングランドは火曜日、土曜日に世界王者スペインに喫した2-3の敗戦の雪辱を果たした。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは敵地でチェコに0-2で勝利し、ネーションズリーグ初の勝ち点3を手にした。

イングランドではジュード・ベリンガムがベンチスタートとなり、ハリー・ケイン、アンソニー・ゴードン、ブカヨ・サカが先発出場。アウェーのイングランドは立ち上がりから攻勢に出たが、モーガン・ロジャーズのシュートがポストを直撃する不運もあった。

試合開始から25分、チェコにアクシデントが起きる。パベル・スルツが激しいファウルを犯し、VARチェックの末に一発退場となった。これでイングランドは数的優位に立ったものの、それを生かすことはできなかった。前半終了間際にはケインが0-1に迫ったが、ゴールは生まれなかった。

後半のイングランドは見違えるような出来を見せ、ゴードンが至近距離からヘディングで決めた。見事なアシストを記録したのはトレント・アレクサンダー＝アーノルド。彼は15カ月ぶりにイングランド代表のユニフォームをまとい、さっそく重要な役割を果たした。

トゥヘル率いるチームは勢いに乗り、ルイス・ホールのペナルティーエリア内からのシュートがチェコのDFに当たってポストに直撃すると、追加点を逃したことを悔やんだ。70分にはケインがいち早く反応し、至近距離から0-2を流し込んだ。これで10人のチェコの抵抗は事実上終わった。

トゥヘル監督はケインとサカを下げ、終盤にベリンガムとリオ・ングモハに出場機会を与えた。その数分後にはジェームズ・トラッフォードが試合を再び緊迫させることを許さない。GKはアダム・フロジェクのシュートを見事に防いだ。

得点者のアンソニー・ゴードンは終盤にモーガン・ギブス＝ホワイトと交代。イングランドはプラハでのアウェーゲームを落ち着いて締めくくり、ネーションズリーグで勝ち点3を積み上げた。土曜日にはアウェーでクロアチア戦を迎える。