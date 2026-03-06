アル・リヤド2025/26シーズンチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格、今後の試合日程など

サウジ・プロリーグは、世界トップクラスのサッカー選手が中東に流入したことで、ここ数シーズンで国際的な存在感を劇的に高めている。このエリート部門で戦うクラブの一つがアル・リヤドだ。サウジの首都リヤドを本拠地とする4チームの一つとして、サウジサッカーの頂点で激闘を繰り広げている。

都市のライバルクラブほど栄誉に輝いてはいないものの、アル・リヤドは1953年の創設に遡る豊かな歴史を持ち、現在はサウジ・プロリーグでホームゲームを開催。王国のトップクラブの中で成長を遂げている。

GOALがアル・リヤド戦チケット購入のすべてをガイドします。購入場所や料金など、クラブを直接応援するために必要な情報を網羅。

今後のアル・リヤド2026試合日程

日付と時刻（サウジアラビア時間） 試合日程 チケット 2026年3月13日 - 22:00 アル・リヤド vs アル・イテハド チケット 2026年4月5日 - 22:00 アル・リヤド 対 アル・シャバブ チケット 2026年4月9日 - 午後10時 アル・ティファク 対 アル・リヤド チケット 2026年4月24日 - 午後8時10分 アル・ハゼム 対 アル・リヤド チケット 2026年4月28日 - 午後10時00分 アル・リヤド 対 アル・カディシア チケット 2026年5月2日 - 22:00 アル・ファイハ 対 アル・リヤド チケット 2026年5月7日 - 午後10時 アル・リヤド 対 アル・ファテ チケット 2026年5月13日 - 午後10時 アル・タアウン 対 アル・リヤド チケット 2026年5月21日 - 午後10時 アル・リヤド 対 アル・オクドゥード チケット

アル・リヤド戦 2025/26 シーズンチケットの購入方法

アル・リヤド戦のチケットを購入する最も確実な方法は、サウジ・プロリーグ（SPL）公式ウェブサイトを利用することです。サイト内の「試合」タブから「試合日程/チケット」セクションへアクセスしてください。また、プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアム公式ポータルサイトからもチケットを購入できます。

サウジ・プロリーグの試合週は通常、サウジの週末に合わせて木曜日から土曜日までの3日間で行われ、チケットは各試合の数週間前に発売されます。

首都ダービーやアル・リヤドが関わる人気試合など需要の高い試合については、最良の座席を確保するため、発売開始と同時に購入することを強くお勧めします。

単発チケット購入にクラブ会員資格は不要ですが、アル・リヤドでは各種会員パッケージも提供しており、優先チケット購入権、限定コンテンツ、スタジアム特典などの特典が付帯します。

公式リーグやスタジアムのポータルサイトが最も安全な購入方法ですが、信頼できる二次販売プラットフォーム（例：StubHub）でもチケットを確認できます。StubHubでは約69サウジアラビア・リヤル（SAR）から入手可能で、観戦を希望するファンにとって代替手段となります。

アル・リヤド2025/26シーズンのチケット価格は？

アル・リヤドのチケット価格は、試合日程、座席カテゴリー、需要のレベルによって異なります。

VIPボックスやエグゼクティブスイートなどのプレミアムオプションは高額ですが、一般入場券ならより手頃な価格で試合を観戦できます。ビッグマッチでは、プレミアム席の価格が50SARから1,500SAR以上まで幅広く設定されます。

最新のチケット情報（在庫状況・価格含む）は、公式SPLウェブサイトまたはプリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムのポータルで確認してください。

信頼できる二次販売プラットフォーム（例：StubHub）でもチケットを購入可能で、価格は69サウジアラビア・リヤルから。観戦を確保したいサポーター向けの選択肢となる。

アル・リヤド2025/26シーズンに期待されること

1953年創設のアル・リヤドSCは、サウジサッカー界における歴史あるクラブの一つです。リヤドのライバルクラブほど輝かしい実績はありませんが、サウジ・プロリーグにおいて着実に存在感を高め、国内トップチームと競い合いながら確固たる地位を築いています。

近年のシーズンにおいて、アル・リヤドはリーグ優勝を争い、トップリーグで存在感を示すべく、積極的に戦力の強化を進めてきた。クラブは引き続き優秀な選手を獲得し、地元出身の才能と主要な国際的な補強選手を融合させることで、地域舞台におけるパフォーマンスと認知度の両方を高めている。

プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムでアル・リヤードの試合を観戦したいファンは、今後の試合前にチケットを確保し、リーグで最もエキサイティングな試合の数々を目撃する機会を逃さないようにしましょう。

プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムの歴史

プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムは、サウジアラビア・リヤドに位置するアル・リヤドSCの伝統的な本拠地である。1988年の開場以来、この施設は都市のスポーツ景観において重要な役割を担い、地元ファンが熱戦を繰り広げるリーグ戦でチームを応援する場を提供してきた。

収容人数は約15,000人で、コンパクトながらも活気あふれる環境を提供し、サポーターが試合の熱気に間近で触れることを可能にしています。特に重要なプロリーグの試合では、このコンパクトな設計が試合当日の熱狂的な雰囲気を醸成するのに一役買っています。

リヤドのアル・マラズ地区、サラハ・アッディーン・アル・アイユービ通り沿いに位置するこのスタジアムは、地元ファンにとってアクセスが容易であり、クラブのアイデンティティの中核をなす存在である。

国内の大型競技場に比べると規模は小さいものの、プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムはアル・リヤドの熱心なサポーターにとって愛される会場であり続けています。ここではリーグ戦の記憶に残る瞬間が生まれ、サポーターが結束してサウジ・プロリーグでのチームを応援する場所なのです。