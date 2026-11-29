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サウジアラビアのアル・リヤドのバンダル・ビン・ファハド・アル・ムカイル会長が、同クラブがモロッコ人指揮官フセイン・アムータと契約し、今後チームの指揮を託すとする報道の真相について決着をつけた。

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このモロッコ人指揮官のアル・アハリでの挑戦は数日前、リーグ戦でピラミッズに0-2で敗れたことを受けて幕を閉じた。

57歳のアムータは今年7月初め、デンマーク人のイェス・トルップの後任として、2シーズン契約でアル・アハリの監督に就任していた。

アムータは公式戦14試合でアル・アハリを率い、11勝2分1敗の成績を残した。

ここ数時間、アル・リヤドがフセイン・アムータと契約したとの情報が出回り、アムータがかつて選手としてプレーしたこのサウジアラビアのクラブのユニフォームを手にする写真も拡散していた。

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しかし、アル・リヤドの会長は日曜日、ここ数時間で広まったモロッコ人指揮官との契約に関する報道をすべて否定した。

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バンダル・ビン・ファハド・アル・ムカイル会長は、クラブがフセイン・アムータと契約したと伝える記事の一つを自身の「X」アカウントで再投稿し、「さらなる嘘を」とコメント。これにより、モロッコ人指揮官の招へいをめぐる騒動に終止符を打った。

ショベイル氏、アムータ解任をめぐり波紋を呼ぶ発言

アル・アハリでは、解任は必ずしも敗戦だけが理由とは限らない。時にはその理由ははるかに根深いものだ。それを裏付けたのが、 同クラブの元GKでメディアパーソナリティのアハメド・ショベイル氏 だ。アル・アハリがピラミッズに0-2で敗れた後、モロッコ人指揮官フセイン・アムータと彼のコーチングスタッフの解任を発表してから、わずか数時間後のことだった。

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誰もがピラミッズ戦の敗戦こそアムータ退任の直接の原因だと考えていたなか、ショベイル氏はあらゆる予想を覆し、問題は結果でもクラブ経営陣でもなく、ピッチ上では目に見えないものの、どんなチームも内側から崩壊させるもの、すなわち選手たちが監督に納得していなかったことにあると断言した。

ショベイル氏は自身の「X」アカウントに投稿し、SNS上で大きな反響を呼んだ。その中でこう述べている。「なぜアムータはアル・アハリを去らなければならなかったのか。みんな、選手にとって最悪なのは、監督に納得していないことだ！」

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さらにショベイル氏は「誰もが彼のことを非常に礼儀正しく、とても敬意を持った人物だと言うが、戦術面では選手たちとアムータの間に噛み合うものがなかった。状況は日を追うごとに悪化し、ピラミッズ戦の敗戦に至った。その後、彼が続投するのは非常に難しくなった」と付け加えた。

ピラミッズ戦のアル・アハリは、かつてのアフリカ王者にふさわしくない極めて低調な内容に終わった。試合のある時間帯には、ボール支配率がピラミッズの80%に対し、アル・アハリはわずか20%にとどまった。

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この敗戦により、アル・アハリの勝ち点は20のままとなり、エジプトリーグの順位表で3位に後退した。一方、ピラミッズは勝ち点を27に伸ばして首位に立ち、伝統のライバルであるザマレクも同じ節でエル・グーナに2-1で勝利し、勝ち点22で2位に浮上した。