アル・リヤドの2026-27シーズンチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格、今後の試合日程など

近年のサウジ・プロリーグは、世界有数のフットボールスターたちが中東へ流入したことで、世界的な存在感を劇的に高めている。そのトップディビジョンで戦うクラブのひとつがアル・リヤドであり、サウジアラビアの首都リヤドを本拠とする4クラブの一角として、サウジフットボールの頂点でしのぎを削っている。

同じ街のライバルクラブの一部ほどの実績はないものの、アル・リヤドは1953年の創設にさかのぼる豊かな歴史を持つ。2025-26シーズンは3人の異なるヘッドコーチの下で、どうにかサウジ・プロリーグ残留を果たしただけに、2026-27シーズンはその波乱の残留争いを過去のものにしたいところだ。

GOALでは、アル・リヤドの試合チケット購入に関して知っておくべき情報をすべて案内する。購入先や価格も含め、現地でクラブを応援するために必要な情報をチェックしてほしい。

アル・リヤドの2026-27シーズン今後の試合日程

日時（KSA） 対戦カード チケット 2026年8月14日（金）23:00 アル・イテファク vs アル・リヤド チケット 2026年12月3日（木）12:00 アル・リヤド vs アル・イテハド チケット 2026年12月10日（木）12:00 アル・ファイサリー vs アル・リヤド チケット 2026年12月14日（月）12:00 アル・リヤド vs アル・イテファク チケット 2027年2月11日（木）15:00 アル・ナスル vs アル・リヤド チケット 2027年2月18日（木）15:00 アル・リヤド vs アル・シャバブ チケット 2027年2月25日（木）15:00 ネオムSC vs アル・リヤド チケット 2027年3月11日（木）14:00 アル・リヤド vs アル・アハリ チケット 2027年3月18日（木）15:00 アル・リヤド vs アル・ハリージ チケット 2027年4月2日（金）13:00 アル・ホلود vs アル・リヤド チケット 2027年4月8日（木）13:00 アル・リヤド vs アル・ファイハ チケット

ここでは、現時点で日程が確定している試合を掲載している。サウジ・プロリーグは全34節の日程を段階的に発表しており、アル・リヤドの残りの試合もシーズンの進行に合わせて追加される予定だ。また、2027年AFCアジアカップをサウジアラビアが開催する関係で、シーズン途中には中断期間も設けられる。

アル・リヤドの2026-27シーズンチケット購入方法

アル・リヤドの試合チケットを購入する最も確実な方法は、サウジ・プロリーグ（SPL）公式サイトを利用することだ。『Matches』タブ内の『Fixture/Tickets』セクションから確認できる。チケットはアル・リヤド自身の公式チケット販売チャネルでも入手可能だ。

サウジ・プロリーグの試合開催週は通常、サウジアラビアの週末に合わせて木曜から土曜までの3日間で組まれ、チケットは一般的に各試合の数週間前に販売開始となる。

アル・ナスル、アル・ヒラル、アル・イテハド、アル・アハリとの対戦のような需要の高い試合では、良い座席を確保するためにも、販売開始後できるだけ早く購入することが強く勧められる。

単一試合のチケット購入にクラブ会員資格は必要ないが、アル・リヤドは複数の会員パッケージも用意しており、優先的なチケット購入権、限定コンテンツ、スタジアム関連特典といったメリットが付く。

公式リーグおよびクラブのポータルが依然として最も安全なチケット確保手段である一方で、現地観戦を目指すファンは、Ticomboのような信頼できる二次流通プラットフォームも確認できる。

アル・リヤドの2026-27シーズンチケット価格

アル・リヤドのチケット価格は、対戦カード、座席カテゴリー、需要の度合いによって変動する。

VIPボックスやエグゼクティブスイートのようなプレミアムオプションは高額になる一方、一般入場券はより手頃な価格で観戦できる手段となる。ビッグマッチでは、価格は50サウジアラビア・リヤルから、プレミアムシートでは1500サウジアラビア・リヤル以上に達する場合もある。

ファンは、販売状況や価格を含む最新のチケット情報を確認するため、SPL公式サイトやアル・リヤドの公式チャネルを随時チェックしておくべきだ。

チケットは、Ticomboのような信頼できる二次流通プラットフォームでも入手可能で、観戦枠を確保したいサポーターにとって代替手段となる。

2026-27シーズンのアル・リヤドに期待できることは？

1953年創設のアル・リヤドSCは、サウジフットボールにおける歴史あるクラブのひとつだが、前シーズンはピッチ外がまったく安定しなかった。クラブを率いるために招へいされた元ビジャレアル指揮官ハビエル・カジェハは、低調なスタートを受けて2025年11月に解任され、その後はダニエル・カレーニョが引き継いだものの、2026年2月にはそのカレーニョもマウリシオ・ドゥラックと交代した。混乱の中でアル・リヤドは終盤戦に本格的な残留争いへ巻き込まれ、最終的には15位で生き残った。

クラブとしては今回、前季の混乱を過去にし、FWママドゥ・シラを軸にした安定したスカッドで、トップリーグにより余裕を持って定着することを目指すはずだ。

アル・リヤドの試合観戦を考えているファンは、今後の試合に向けて事前にチケットを確保できる。リーグ屈指の注目カードを見逃さないためにも、早めの準備が重要となる。

プリンス・ファイサル・ビン・ファハド・スタジアムの歴史

プリンス・ファイサル・ビン・ファハド・スタジアムは、サウジアラビア・リヤドのアル・マラズ地区に位置するアル・リヤドSCの歴史的ホームスタジアムだ。この会場は1971年に基礎工事が始まって以来、同市のスポーツ界における重要な存在であり、過去にはアル・ナスル、アル・ヒラル、アル・シャバブも本拠として使用していたが、それぞれ後年になってより新しい専用スタジアムへ移転した。

スタジアムの現在の収容人数は約2万2000人で、同国の新しい大型アリーナと比べると、より親密な観戦環境となっている。コンパクトな設計によって、特に重要なプロリーグの試合では、試合日に熱気ある雰囲気が生まれやすい。

サラー・アド・ディン・アル・アイユビ通り沿いに位置しており、地元ファンにとってアクセスしやすく、クラブのアイデンティティーにおいて中心的な役割を担っている。また、サウジアラビアの2034年FIFAワールドカップ開催準備の一環として大規模な拡張も予定されており、今後数年で収容人数は約4万5000人まで増える計画となっている。