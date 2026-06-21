アル・マスハルは「サウジアラビアはグループステージを突破し、ワールドカップがロシェン・リーグの力を示している」と語った。

サウジアラビアサッカー協会のヤセル・アル・マスハル会長は、2026年ワールドカップで代表チームがグループステージを突破すると断言した。

この発言は、グループステージ第2節でスペイン代表と対戦する直前に出た。

スペインサッカー連盟との関係について、アル・マスハル会長は『マルカ』紙のインタビューで次のように語った。 「スペインサッカーとの絆は強く、成長し続けています。特にスーパーカップ大会を複数年にわたり成功裏に開催できたことは、その結びつきの基盤です。この経験は、両国のサッカー関係を連盟、クラブ、サポーターのレベルで深めました。 私たちはスペインサッカー連盟をはじめ、スペインサッカー界全体に深い敬意を抱いています。スペインはスタイル、指導者、育成、文化を通じて現代サッカーの基準を築いてきました。」

また、彼は「こうした関係はサウジアラビアのプログラムにとって重要だ。私たちは独自のスタイルを開発しつつ、サッカー先進国から学び、技術交流を深め、選手や監督、クラブが世界最高水準の環境と接する機会を増やしたい」と語った。 したがって、スペインは単なるライバルではなく、貴重なサッカーの指針であり、パートナーでもある」と述べた。

さらに、2030年のスペインW杯と2034年のサウジアラビアW杯での協力について、アル・マスハル氏はこう語った。 「ワールドカップは単発のイベントであってはならない。どの大会も次の大会に教訓をもたらし、私たちは同じ道を歩んでいる。今回は48チームが参加する初の大会であり、FIFAを含むすべての人々にとって大きな学びの機会となる。 2030年はモロッコ、スペイン、ポルトガルで開催され、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイでは100周年記念試合が行われます。異なる地域のサッカー文化が融合する特別な大会になるでしょう。」

2034年にはサウジアラビアが48チームを招へいし、開催都市間の移動が最大2時間とコンパクトな大会を実現します。 私たちの哲学はシンプルで、参加と貢献に基づいています。2026年の大会を注視し、2030年の大会から学び、FIFAや各大陸連盟と協力し、2034年に最高の体験を提供します」

また、サウジアラビアには150以上の国際大会開催経験があり、2027年AFCアジアカップの準備も進めています。インフラやサッカー振興プログラムも急速に整備中です。 世界中の人々を迎え入れ、サッカーを称え、王国全体に永続的な遺産を残すことが私たちの目標です」

アル・マスハル氏は、代表チームについて「グループステージ突破に必要な質、経験、意欲は備えている。 ただし、グループにはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデといった強豪がおり、突破は容易ではありません。私たちは世界最高峰のスペインにも、敬意が必要なカーボベルデにも挑みます。グループステージを突破し、できる限り先へ進みたいですが、内容も同じくらい大切です」

最後に彼はこう結んだ。「サウジアラビアのサッカーは正しい方向に進んでいる。クラブはより強くなり、リーグも強化され、若手育成プログラムも改善されている。代表選手たちの国際経験も増えている。 プロレベルでは、今回のワールドカップにロシェン・リーグの48選手とイエロー・リーグの2選手が参加しており、サウジアラビアサッカーの現状を示している。選手たちは毎週トップ選手と練習・対戦し、多くのことを学んでいる。 成功とは結果を出すことであり、同時に世界舞台でサウジアラビアサッカーの地位を確かなものにすることです。」