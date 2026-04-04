アル・ファラージ：「特定の選手を狙ったわけではない……アル・ナスルはサウジアラビア代表の危機を露呈させた」

著名なメディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージ氏が、最近受けた批判に応えるため、衝撃的な発言を行った。これは、アル・ナスルのゴールキーパー、ナワフ・アル・アキーディ氏をはじめとする一部の選手たちからの批判を受けたことに対するものだ。

アル・ファラージは、サウジアラビア代表がエジプト代表に0-4で完敗した試合で、アル・アキーディが惨憺たるパフォーマンスを見せたことを受け、彼を激しく非難したことで、アル・ナスルのサポーターから激しい批判を浴びていた。

メディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージは、自身の番組「アクション・ウィズ・ワリード」での発言の中で、サウジアラビア代表の特定の選手を標的にしているわけではないと述べ、「重大なミスを犯した場合を除き、私はどの選手も攻撃していない。これはサッカーの世界では当然のことだ」と説明した。

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さらにアル・ファラージは次のように付け加えた。「私が選手を批判する際、その選手の所属クラブやプレーする場所などには一切関心を払わない。なぜなら、私は誰をも恐れていないからだ。一部の人々は、私がサウジアラビアサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長を攻撃していないと言うが、実のところ彼は誰からも批判されている。それなのに、攻撃が私だけに限定されるのが理にかなっているだろうか？」

また、アル・ナスルがアル・ナジュマに勝利したことについて、「アル・ナスルは非常に素晴らしい試合を見せたが、アル・ナジュマも良いプレーを見せた。結果だけでは試合の全体像は表せない」と語った。

そして次のように締めくくった。「アル・ナスルはアブドゥッラー・アル・ハムダンの攻略に成功した。彼はヒラルでの経験とは対照的に、素晴らしいパフォーマンスを見せている。これは、サウジアラビア代表に貢献するためには、国内の選手が定期的にプレーする必要があることを示している」。