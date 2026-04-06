アル・ファラージが暴露…サウジ投資基金はトップクラブへの支援を撤回するのか？

著名なメディアパーソナリティのワリード・アル・ファラージ氏が、プラットフォーム「X」上で一連のツイートを投稿し、2026年ワールドカップを控えた現在の課題を踏まえ、クラブレベルや国内リーグの状況に加え、代表チームの問題についても言及したことで、スポーツ界で大きな議論を巻き起こした。

今シーズンは、アル・ナスル、アル・ヒラル、アル・アハリの間でロシェン・リーグの優勝を巡る熾烈な争いが繰り広げられている一方、サウジアラビア代表は2026年ワールドカップを控え、明らかな低迷に見舞われている。

アル・ファラージ氏は、大手クラブへの公共投資基金（PIF）の投資の将来に関する見通しについて言及し、今後、同基金の撤退が加速する可能性を示唆した。同氏は、PIFが法的・管理的・マーケティング的な基盤の整備において重要な役割を果たしてきたことを認めつつも、 しかし、各クラブが独自の経営体制に戻ることによって独自のアイデンティティが確立され、それがかつてサウジ・ロシェン・リーグにおける競争力の源泉の一つであったと強調した。

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また、彼は、サウジアラビアのサッカー運営方法、特に代表チームレベルにおいて抜本的な改革を求める声がスポーツ界の各方面から広く上がっていることに言及し、こうした要求を無視すれば、今後の代表チームの成績（好結果であれ悪結果であれ）について、責任者たちが直接的な責任を問われることになるだろうと強調した。

関連して、アル・ファラージ氏は、買収の試みや契約の集中化、そして外国人専門家の起用がリーグや代表チーム、審判の育成に与えた影響について、包括的な評価を行う必要性を訴えた。また、この調査はサウジアラビアサッカーの利益に資するよう、現実的かつ客観的なものであるべきだと求めた。

彼は発言の締めくくりとして、同クラブの現状に対する懸念を表明し、チームスピリットと従来のアイデンティティが失われていると指摘した。また、成功を収めた2025年シーズン後の大幅な低迷は、蓄積された経営的・財政的・技術的なミールを反映していると述べ、「アル・アミード」が本来の水準に戻り、ピッチ上での個性を取り戻すことを願った。

サウジアラビア公共投資基金（PIF）は、2023-2024シーズンより、アル・アハリ、アル・イッティハド、アル・ナスル、アル・ヒラルの各クラブを買収した。 これはサウジアラビアサッカーの包括的な発展プロジェクトの一環であり、クラブの経営面および財務面の効率性を高め、世界的なトップスターを獲得する能力を強化することを目的としている。これにより、リーグの競争力向上とマーケティング価値の向上に寄与するものである。