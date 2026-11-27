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ジャーナリストのワリード・アル・ファラージが、アル・ヒラルの内部で起きている新たな舞台裏を明かした。チームを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギの動きや、クラブ首脳陣が複数の選手に対して講じた処分に関するもので、最近の調子の低下をめぐってサポーターの間で議論が巻き起こるなかでの話となる。

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アル・ファラージは番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に出演し、インザーギ監督がチームの主力選手3人と面談を行ったと明かした。面談では、これまでの試合で犯したミスについて話し合い、各選手のパフォーマンスに関する戦術面での指摘を伝えたという。軌道修正を図り、チーム内の規律を取り戻すための措置だ。

舞台裏の動きはコーチングスタッフにとどまらない。アル・ファラージによれば、スポーツディレクターのシモーネ・ヒューズも、チームの重要な選手の一人と面談し、現在のパフォーマンスにはまったく満足していないと告げたという。本来期待されるレベルを取り戻す必要があるとのメッセージだ。発言に添えられた映像には、フランス人選手のテオ・エルナンデスが映し出されていた。

さらにアル・ファラージは、アル・ヒラルの首脳陣が練習に遅刻した複数のベテラン選手に高額の罰金を科したことも明らかにした。チーム内での立場や知名度にかかわらず、規律を徹底し、違反を見逃さないというクラブの姿勢を示す措置である。

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こうした動きは、アル・ヒラルに対するサポーターからの圧力が強まるなかで起きている。一部の試合でチームの調子が落ち込み、選手たちのパフォーマンスやインザーギ監督の采配への批判が高まっていることから、ここ数日はクラブを取り巻く空気が一段と張り詰めている。

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アル・ファラージはクラブ内部の状況について、アル・ヒラルは対立を人前にさらさない大家族のようなものだとの見方を示した。意見の相違は存在するものの、舞台裏で起きていることが必ずしも表に出るわけではないという意味だ。

また、現在のサポーターの分裂ぶりは、会長とスポーツディレクターの間で権限争いが起きているかのような印象を与えているとも指摘した。チームの運営を担う関係者同士の関係性について、さらなる疑問を投げかけるものとなっている。

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こうした状況にあっても、アル・ファラージはアル・ヒラルの首脳陣とクラブのオーナーがインザーギ監督への支持を続けていると強調した。ただし、チームの野心と戦力にふさわしい形で、今後パフォーマンスと結果を改善することが求められているという。

つまり、最近の一連の動きは、単なる戦術面での面談や個別の懲戒処分ではなく、アル・ヒラル内部の立て直しを図る取り組みの一環とみられる。監督、選手、首脳陣がそろってサポーターからの高まる圧力にさらされるなか、チームがこの局面を乗り越えられるかどうか、今後の試合に注目が集まる。