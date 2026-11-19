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トラクトールに所属するイラン代表GKアリレザ・ベイランヴァンドが、サウジアラビアのフィラス・アル・ブライカンとサレム・アル・ドサリを抑え、2026年のアジア最優秀選手賞を受賞し、歴史に名を刻んだ。

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本日木曜日、タイの首都バンコクのアクサラ・シアター・キングパワーでアジアの年間表彰式が開催され、19の部門で各賞が発表された。同会場は2017年にも表彰式の舞台となっている。

式典で発表された賞の中にはアジア最優秀選手賞も含まれており、フィラス・アル・ブライカンとサレム・アル・ドサリが候補に名を連ねた 。さらに、トラクトールに所属するイラン代表GKアリレザ・ベイランヴァンドも候補に選ばれていた。

アリレザ・ベイランヴァンド、アジア最優秀選手に

アリレザ・ベイランヴァンドは、今年トラクトールとイラン代表で見せたパフォーマンスが評価され、自身初となるアジア最優秀選手賞を受賞した。

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ベイランヴァンドは、1994年にアジアサッカー連盟(AFC)が同賞を創設して以来、GKとして初めてアジア最優秀選手賞を受賞した選手となった。

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また、このベテランGKは、2004年のアリ・カリミ以来22年ぶりにイランへアジア最優秀選手賞をもたらした。

ベイランヴァンドかアル・ブライカンか、アジアの王者はどちらか

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ベイランヴァンドの受賞は、その妥当性をめぐって議論を呼んでいる。昨年アル・アハリとサウジアラビア代表で際立った活躍を見せたフィラス・アル・ブライカンが、自身初の受賞を果たすと誰もが予想していたためだ。

アル・ブライカンは、決勝で日本の町田ゼルビアを1-0で下し、アル・アハリをクラブ史上2度目、そして2連覇となるAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルへと導いた。

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26歳のアル・ブライカンは同大会で勝負を決める働きを見せた。決勝では途中出場から、延長戦の6分に劇的な決勝ゴールを挙げている。

一方、ベイランヴァンドはトラクトールをアジアの舞台で栄光に導くことができなかった。チームはAFCチャンピオンズリーグエリートのラウンド16で、UAEのシャバブ・アル・アハリに0-3で敗れて敗退している。

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意外なことに、トラクトール敗退の最大の要因となったのはベイランヴァンド自身だった。試合開始から52分にレッドカードを受けて退場したのだ。

代表での実績:ワールドカップは判断基準にならず

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アル・ブライカンの功績はアル・アハリでのものにとどまらない。昨年10月には、第27回アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」でサウジアラビア代表を優勝に導いた。

このサウジアラビアのストライカーは、決勝のUAE戦(2-0)でまたしても決定的なゴールを挙げ、母国を23年ぶり、通算4度目となるガルフカップ制覇に導いた。

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アル・ブライカンは見事なパフォーマンスで3ゴールを挙げ、「ガルフカップ27」の得点王に輝いた。グループステージのオマーン戦でも2ゴールを記録している。

一方、フィラス・アル・ブライカンにとって今年のマイナス面となったのは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップで、グループステージ3試合すべてに先発出場しながら無得点に終わったことだ。

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しかし、ベイランヴァンドのワールドカップも最高のものとは言えなかった。イラン代表の正GKとしてグループステージ3試合に出場したものの、サウジアラビア代表と同様に早々と大会を去っている。

ベイランヴァンドが無失点に抑えたのは、第2節のベルギー戦(0-0)の1試合のみ。ニュージーランドには2失点、エジプト代表には1失点を喫した。

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なお、イラン人GKの受賞により、アル・アハリのストライカーは、1994年にAFCが同賞を創設して以来、サウジアラビア人として7人目のアジア最優秀選手となる機会を逃した。

AFCの下での同賞の初代受賞者は1994年のサイード・アル・オワイランで、その後2000年にナワフ・アル・テミヤト、2005年にハマド・アル・モンタシャリ、2007年にヤセル・アル・カフタニ、2014年にナセル・アル・シャムラニ、そして2022年と2025年にサレム・アル・ドサリが受賞している。