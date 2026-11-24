共有 GOALをGoogleでフォロー

サウジアラビアのクラブが世界的スターの獲得に関心を寄せる中、モロッコ人選手をめぐる以前からの案件が再び脚光を浴びている。次の冬の移籍市場でどのような新たな動きが生まれるのか、注目されている。

広告

モロッコ代表のスター、アシュラフ・ハキミの名前が、移籍市場で予想される動きの中で再び浮上している。サウジアラビアのアル・ヒラルが同選手の獲得に関心を寄せているとの話が再燃したためだ。伝えられている情報によれば、アル・ヒラル首脳陣はパリ・サンジェルマンに所属する同選手の獲得に再挑戦することを検討しているという。以前の試みは、フランスのクラブに拒否されていた。

フランスメディア『Sport』の報道を引用したモロッコ紙『アル・ムンタハブ』によると、アル・ヒラルのモロッコ代表選手への関心はここ最近始まったものではない。サウジのクラブは昨夏の移籍市場ですでに本格的に動いており、市場閉幕前に選手の売却に同意するよう、パリ・サンジェルマン首脳陣の説得を試みていた。

その試みの中で、アル・ヒラルは1億2000万ユーロという巨額のオファーを提示し、契約をまとめてハキミのサインを得ることを目指した。しかし、この提案はパリのクラブ内で承認されなかった。パリ・サンジェルマンは提示額の大きさにもかかわらず、このモロッコ人SBを手元に残し、手放さない道を選んだのだ。

フランスメディアの報道によれば、オファー拒否の決断はパリ・サンジェルマンの強化部門と経営陣の考えと無関係ではなかった。選手の残留を進言したのはスポーツディレクターのルイス・カンポスとスペイン人指揮官ルイス・エンリケで、両者は同選手がチームのスポーツプロジェクトの柱の一つであるとして、残留を強く求めたという。

広告 広告

冬の移籍市場が近づく中、昨夏の最初の試みで目的を果たせなかったアル・ヒラルは、再びパリ・サンジェルマンの姿勢を探る準備を進めているようだ。ただし同メディアによれば、交渉の再開が必ずしもフランスのクラブの姿勢の変化や、選手の退団を認める用意があることを意味するわけではない。

Related Topics

次の試合 PSG UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 ROM 視聴する

あわせて読みたい：【正式発表】アル・アハリがアムータの解任を発表、後任候補に意外な名前

サウジ勢の挑戦をさらに難しくしているのが、このモロッコ人SBの契約状況だ。同選手はパリ・サンジェルマンと2029年夏までの契約を結んでおり、フランスのクラブにはその去就を左右する大きな余地がある。アル・ヒラルが再燃した関心を正式な交渉に移すと決めた場合、さらなる難題に直面することになる。

広告

最近では、パリ・サンジェルマンでのアシュラフ・ハキミの将来をめぐる疑念も強まっている。フランスからのメディア報道によると、パリのクラブはより長期の残留を確保したい考えだが、選手は2029年夏以降までの契約延長を拒否したという。イタリア人ジャーナリストで解説者のピエルパオロ・マトローネは『ディフェンサ・セントラル』に対し、モロッコ人選手の周辺がパリ・サンジェルマンの延長に向けた動きを落ち着かせることに成功したと明かし、この件に結論を出すにはまだ早いとの見方を示した。ハキミの前回の契約延長は、わずか2年前のことだったためだ。

マトローネによれば、この姿勢は選手の次の一手について疑問を残すもので、レアル・マドリーが同選手の契約状況の推移を注視しているという 。また、同クラブの下部組織出身であるハキミが、いつか再び白いユニフォームに袖を通したいという思いを隠していないとも指摘した。このイタリア人ジャーナリストは、契約延長の先送りがレアル・マドリーの動向、つまりスペインのクラブがかつての所属選手を呼び戻すために動くかどうかを見極めるためである可能性も否定しなかった。そうした競争となれば、アル・ヒラル首脳陣にとって状況はさらに厳しくなりかねない。

広告

あわせて読みたい：アムータの力不足か、アル・アハリの無計画さか。相性が悪いのはどちらなのか