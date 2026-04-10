アル・ヒラル病院……アル・サッド戦を前に2人のスター選手が負傷、ブワブリが復帰。

アジアチャンピオンズリーグ・エリートでアル・サッド（カタール）と対戦するアル・ヒラルは、負傷者が相次ぐ。

アル・ヒラルは来週月曜日、ジッダの「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」でACLラウンド16アル・サッド戦に臨む。

試合まで72時間となった2日、クラブはX公式アカウントで声明を発表。フランス代表FWサイモン・ボワブリら数選手の最新状況を報告した。

クラブは、ボワブリがフランスU-21代表での負傷から回復し、金曜夕方のチーム練習に参加したため、出場可能となったと発表した。

トルコ人DFユスフ・アクチシェクとサウジアラビア人MFナセル・アル・ドスリは、ランニングやボールを使った調整を行い、復帰が間近だ。

一方で、水曜日のロシェン・リーグ第29節アル・ホロド戦（6-0）後にブラジル人FWマルコムとサウジアラビア代表MFモハメド・クヌーが負傷した。

クラブは、クヌーがハムストリングを痛め、マルコムが太腿裏に痛みを感じていると説明。2選手は画像検査を行い、回復までの期間を判断する。

2人の離脱はチームに大きな痛手だ。特に彼らは今シーズン、シモーネ・インザーギ監督が信頼を寄せる主力選手である。

マルコムは今季33試合で9得点11アシスト、クノは36試合で5得点5アシストをマークしている。