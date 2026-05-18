2025-26シーズンサウジ・プロリーグは優勝争いが佳境に。第33節では、アル・ヒラルとNEOM SCが対戦する。

リヤドの王者アル・ヒラルは、今季最も野心的な新参者ネオムSCを最新鋭のキングダム・アリーナに迎える。首位アル・ナスルを追うアル・ヒラルにとって、1ポイントも無駄にできない。

GOALでは、手頃な一般席からプレミアムなホスピタリティ体験まで、確実に席を確保する方法をまとめています。

アル・ヒラル対NEOMの試合はいつ？

日時 試合日程 開催地 チケット 2026年5月16日 | 19:05（AST） アル・ヒラル vs NEOM SC キングダム・アリーナ（リヤド） チケット

アル・ヒラル対NEOMのチケットはどこで購入できますか？

公式販売サイトはWebook.comです。

ただし、トップ10チームであるNEOMとの第33節は、発売開始から数時間で売り切れることが多いため、売り切れ表示が出てもあきらめないでください。

一般販売が完売しても、セカンダリーマーケットなら席を確保できます。StubHubは安全な取引で業界をリードしています。

アル・ヒラル対NEOMのチケット価格は？

リーグ順位を争う重要な一戦だけあって、価格は変動しやすいです。

最安値 は約 860 SAR で 、 上層席やゴール裏となります。

は約 で 上層席やゴール裏となります。 中価格帯（ カテゴリー1・2のサイドビュー） は約1,200 ～ 1,800 SAR です。

カテゴリー1・2のサイドビュー） ～ です。 VIP席やラウンジ付きチケットは3,000リヤル超で、ケータリングと最高の眺望が楽しめます。

ブルーウェーブの熱気を味わうなら、860サウジアラビア・リヤルの最安チケットがおすすめ。StubHubなどで価格を比較し、最安値を確保しましょう。

キングダム・アリーナについて知っておくべきこと

リヤドのキングダム・アリーナはアジア屈指のサッカー会場。約27,000人を収容し、キング・ファハド国際スタジアムより小規模ながら、熱気あふれる観戦が可能です。

開閉式屋根で覆われ、5月の暖かい夜でも選手と観客に最適な温度を保ちます。4つのメインスタンドはピッチに近く、どの席からも視界を遮るものなく試合を楽しめます。贅沢な体験を求める方には、世界クラスのVIPスイートや限定スカイラウンジも用意されています。

リヤド中心部にあるスタジアムへは、市内の主要高速道路で容易にアクセスできます。ただし試合当日は渋滞が予想されます。19時05分のキックオフに間に合うよう、セキュリティチェックや試合前の雰囲気を楽しむためにも、少なくとも90分前には会場に着くことをお勧めします。 会場には駐車場がありますがすぐに満車になるため、UberやCareemなどのライドシェアサービス利用が最もストレスフリーです。