2025-26シーズンサウジ・プロリーグは優勝争いが佳境に。第33節では、アル・ヒラルとNEOM SCが対戦する。
リヤドの王者アル・ヒラルは、今季最も野心的な新参者ネオムSCを最新鋭のキングダム・アリーナに迎える。首位アル・ナスルを追うアル・ヒラルにとって、1ポイントも無駄にできない。
GOALでは、手頃な一般席からプレミアムなホスピタリティ体験まで、確実に席を確保する方法をまとめています。
アル・ヒラル対NEOMの試合はいつ？
|日時
|試合日程
|開催地
|チケット
|2026年5月16日 | 19:05（AST）
|アル・ヒラル vs NEOM SC
|キングダム・アリーナ（リヤド）
|チケット
アル・ヒラル対NEOMのチケットはどこで購入できますか？
公式販売サイトはWebook.comです。
ただし、トップ10チームであるNEOMとの第33節は、発売開始から数時間で売り切れることが多いため、売り切れ表示が出てもあきらめないでください。
一般販売が完売しても、セカンダリーマーケットなら席を確保できます。StubHubは安全な取引で業界をリードしています。
アル・ヒラル対NEOMのチケット価格は？
リーグ順位を争う重要な一戦だけあって、価格は変動しやすいです。
- 最安値は約860SARで、上層席やゴール裏となります。
- 中価格帯（カテゴリー1・2のサイドビュー）は約1,200～1,800 SARです。
- VIP席やラウンジ付きチケットは3,000リヤル超で、ケータリングと最高の眺望が楽しめます。
ブルーウェーブの熱気を味わうなら、860サウジアラビア・リヤルの最安チケットがおすすめ。StubHubなどで価格を比較し、最安値を確保しましょう。
キングダム・アリーナについて知っておくべきこと
リヤドのキングダム・アリーナはアジア屈指のサッカー会場。約27,000人を収容し、キング・ファハド国際スタジアムより小規模ながら、熱気あふれる観戦が可能です。
開閉式屋根で覆われ、5月の暖かい夜でも選手と観客に最適な温度を保ちます。4つのメインスタンドはピッチに近く、どの席からも視界を遮るものなく試合を楽しめます。贅沢な体験を求める方には、世界クラスのVIPスイートや限定スカイラウンジも用意されています。
リヤド中心部にあるスタジアムへは、市内の主要高速道路で容易にアクセスできます。ただし試合当日は渋滞が予想されます。19時05分のキックオフに間に合うよう、セキュリティチェックや試合前の雰囲気を楽しむためにも、少なくとも90分前には会場に着くことをお勧めします。 会場には駐車場がありますがすぐに満車になるため、UberやCareemなどのライドシェアサービス利用が最もストレスフリーです。