アル・ヒラルを離脱したにもかかわらず…ベンゼマは激しいメディア攻撃の標的となっている

アル・ヒラルのフランス人FWカリム・ベンゼマは、プロリーグ「ロシェン」第27節のタウーン戦（2-2の引き分け）を欠場したにもかかわらず、批判を免れなかった。

このベテランのフランス人ストライカーは、足の指の怪我のため欠場したが、アル・ヒラル加入以来、相次ぐ怪我に悩まされ、物議を醸し続けている。

この件について、メディア関係者のスルタン・アル・ライヤニ氏は、サウジアラビアの番組「ドゥリーナ・ギール」に出演した際、次のように述べた。「ベンゼマは、アル・ヒラルが彼と契約した目的を達成できていない。彼を獲得した主な目的は、得点やチャンス作りができる真のストライカーに頼ることだったからだ」。

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さらに彼は次のように付け加えた。「ベンゼマが出場した試合では確かに良いプレーを見せたが、フィジカル面では準備が整っておらず、怪我に悩まされている。彼は現在、ヒラルにとって問題となっている」。

そして次のように締めくくった。「チームにとって重荷となっているベンゼマの欠場が続く中、今後のアル・ヒラルの攻撃陣の行方は予測できない。インザーギ監督は、このフランス人スターに代わる別の解決策を模索し始めなければならない」。

ベンゼマは、昨冬の移籍市場で加入して以来、6試合に出場し、5得点を挙げ、2アシストを記録していた。