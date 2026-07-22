アル・ヒラルへの移籍が突然不安視される。サマービルがサウジアラビアの強豪クラブを保留にした。

火曜日、The Athleticはクリセンシオ・サマーヴィルがアル・ヒラルへ移籍すると報じた。しかしラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、移籍は未確定で、サマーヴィルは検討時間を希望。これによりASローマが再浮上している。

同紙によると、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督とフリードキン・グループはサマーヴィルにローマ移籍を再説得した。

これを受け、本人は最終決定の前に検討時間を要請。ウェストハムとアル・ヒラルが合意済みにもかかわらず交渉は停滞している。

同紙によると、サマーヴィルはアル・ヒラルに最終承諾を与えておらず、ガスペリーニ監督とフリードキン家も再三説得している。水曜朝に予定されていたメディカルチェックは、検討期間延長で実施が不透明だ。

当初はローマ移籍が確実視されていた。ウェストハムは移籍金4700万ユーロ＋ボーナス400万ユーロを受け取る予定だった。フリードキン家はロッテルダムへプライベートジェットを派遣し、21時30分頃にローマへ連れて行く手配までしていた。

しかし、アル・ヒラルが突如8000万ユーロで介入。同紙によると、同クラブは年俸1500万ユーロを提示し、ローマの約420万ユーロを上回った。ローマはチャーター便をキャンセルしたが、その後も状況は流動的だ。

ガスペリーニ監督が直接連絡し、フリードキン・グループもウェストハム首脳陣と再協議した。サマーヴィルは熟考の時間を求め、最終判断は間近だ。