アル・ヒラルは2026-27シーズン、前季に24試合無敗を記録しながらもアル・ナスルを捉え切れなかった悔しさを晴らし、サウジ・プロリーグ王座の奪還を目指す。シモーネ・インザーギが引き続き指揮を執り、今夏の目玉補強はクライセンシオ・サマーヴィルだ。1962年以降にリーグ優勝21回を誇るアジア屈指の名門として、アル・ヒラルは今季もサウジアラビア屈指の人気チームであり続ける。以下、来季のチケット購入についてGOALが知っておくべき情報をまとめた。
アル・ヒラルの2026-27サウジ・プロリーグ日程
|日時
|対戦カード
|会場
|大会
|チケット
|2026年8月14日（金）午後11:00
|アル・ヒラル vs アル・ファイサリー
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年8月20日（木）午後11:00
|アル・ファイハ vs アル・ヒラル
|アル・マジュマア・スポーツ・シティ・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年8月28日（金）午後11:00
|アル・ハリージ vs アル・ヒラル
|プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年9月1日（火）午後11:00
|アル・ヒラル vs アル・アハリ（クラシコ、第1戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第3節
|チケット
|2026年9月4日（金）午後11:00
|アル・シャバブ vs アル・ヒラル
|SHGアリーナ（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年9月7日（月）午後11:00
|アル・ヒラル vs ネオムSC
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|未定、第8節
|アル・ヒラル vs アル・イテハド（クラシコ、第1戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第8節
|チケット
|未定、第17節
|アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー、第1戦）
|アル・アウワル・パーク（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第17節
|チケット
|未定、第20節
|アル・アハリ vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）
|キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第20節
|チケット
|未定、第25節
|アル・イテハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）
|キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ / アリンマ・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第25節
|チケット
|未定、第34節（最終節）
|アル・ヒラル vs アル・ナスル（リヤド・ダービー、第2戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第34節
|チケット
アル・ヒラルはキングスカップとAFCチャンピオンズリーグ・エリートにも出場する。これらの日程は、それぞれの組み合わせ抽選後に確定する。
アル・ヒラルのチケット購入方法
- 最も確実な方法は、SPL公式サイトの「Fixture/Tickets」セクション、またはキングダム・アリーナのサイトから直接購入することだ。
- サウジアラビアの週末に合わせ、試合開催週は通常木曜から土曜に組まれ、チケットは各試合の数週間前に発売される。
- リヤド・ダービーやその他の注目カードは、販売開始後すぐに購入するのが望ましい。
- 単一試合のチケット購入に会員登録は不要だが、アル・ヒラルはBasic（115サウジアラビア・リヤル）からPlatinumまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれもチケット優先購入権が含まれる。
- 公式販売分が完売した場合は、Ticomboのような二次流通サイトで49サウジアラビア・リヤルから取り扱いがある。
アル・ヒラルのチケット価格
- 一般入場券と通常席：相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常は50〜1500サウジアラビア・リヤル以上だ。
- VIPボックスとエグゼクティブスイートは最も高額で、特にリヤド・ダービーやクラシコでは価格が上がる。
- 二次流通市場のチケットはTicombo経由で49サウジアラビア・リヤルからだが、価格は需要によって変動する。
- 最新の在庫状況はSPL公式サイト、またはキングダム・アリーナのサイトで確認したい。
2026-27シーズンのアル・ヒラルに期待されること
1957年創設のアル・ヒラルは、サウジ・プロリーグ創設以降の全シーズンに出場している3クラブのうちの1つであり、通算70タイトルを誇るアジア最多の実績を持つクラブでもある。アレクサンダル・ミトロヴィッチの40ゴールを原動力に無敗優勝を果たした2023-24シーズンは今なお大きな到達点だが、前季は悔しい結末となった。24試合無敗でもアル・ナスルを逆転できず、アル・ヒラルは2位で終えた。
2025年6月に就任したシモーネ・インザーギは、2026-27シーズンも引き続きヘッドコーチを務める。今夏には報道によれば6450万ポンドでウェスト・ハムからクライセンシオ・サマーヴィルが加入し、すでにダルウィン・ヌニェス、テオ・エルナンデス、ジョアン・カンセロを擁する陣容に加わった。今季もあらゆるタイトル争いに絡むことが期待される。
キングダム・アリーナの歴史
アル・ヒラルは2024年2月からキングダム・アリーナをホームとして使用しており、サッカー開催時の収容人数は最大3万人だ。リヤド北西部のブールバード・シティに位置し、建設は2023年半ばに始まった。同年9月にはキングダム・ホールディング・カンパニー（KHC）が命名権と引き換えにこの会場へ投資し、アル・ヒラルもここを恒久的な本拠地とすることで合意した。スタジアムには開閉式屋根と、センタースポット上に吊り下げられた四面のビジョンスクリーンが備えられており、冬の「リヤド・シーズン」エンターテインメント日程に関連するイベントも開催されている。