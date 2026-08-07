アル・ヒラルは2026-27シーズン、前季に24試合無敗を記録しながらもアル・ナスルを捉え切れなかった悔しさを晴らし、サウジ・プロリーグ王座の奪還を目指す。シモーネ・インザーギが引き続き指揮を執り、今夏の目玉補強はクライセンシオ・サマーヴィルだ。1962年以降にリーグ優勝21回を誇るアジア屈指の名門として、アル・ヒラルは今季もサウジアラビア屈指の人気チームであり続ける。以下、来季のチケット購入についてGOALが知っておくべき情報をまとめた。

アル・ヒラルの2026-27サウジ・プロリーグ日程

日時 対戦カード 会場 大会 チケット 2026年8月14日（金）午後11:00 アル・ヒラル vs アル・ファイサリー キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月20日（木）午後11:00 アル・ファイハ vs アル・ヒラル アル・マジュマア・スポーツ・シティ・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月28日（金）午後11:00 アル・ハリージ vs アル・ヒラル プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月1日（火）午後11:00 アル・ヒラル vs アル・アハリ（クラシコ、第1戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第3節 チケット 2026年9月4日（金）午後11:00 アル・シャバブ vs アル・ヒラル SHGアリーナ（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月7日（月）午後11:00 アル・ヒラル vs ネオムSC キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 未定、第8節 アル・ヒラル vs アル・イテハド（クラシコ、第1戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第8節 チケット 未定、第17節 アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー、第1戦） アル・アウワル・パーク（アウェー） サウジ・プロリーグ、第17節 チケット 未定、第20節 アル・アハリ vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦） キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ（アウェー） サウジ・プロリーグ、第20節 チケット 未定、第25節 アル・イテハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦） キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ / アリンマ・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ、第25節 チケット 未定、第34節（最終節） アル・ヒラル vs アル・ナスル（リヤド・ダービー、第2戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第34節 チケット

アル・ヒラルはキングスカップとAFCチャンピオンズリーグ・エリートにも出場する。これらの日程は、それぞれの組み合わせ抽選後に確定する。

アル・ヒラルのチケット購入方法

最も確実な方法は、SPL公式サイトの「Fixture/Tickets」セクション、またはキングダム・アリーナのサイトから直接購入することだ。

サウジアラビアの週末に合わせ、試合開催週は通常木曜から土曜に組まれ、チケットは各試合の数週間前に発売される。

リヤド・ダービーやその他の注目カードは、販売開始後すぐに購入するのが望ましい。

単一試合のチケット購入に会員登録は不要だが、アル・ヒラルはBasic （115サウジアラビア・リヤル） からPlatinumまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれもチケット優先購入権が含まれる。

からPlatinumまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれもチケット優先購入権が含まれる。 公式販売分が完売した場合は、Ticomboのような二次流通サイトで49サウジアラビア・リヤルから取り扱いがある。

アル・ヒラルのチケット価格

一般入場券と通常席： 相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常は 50〜1500サウジアラビア・リヤル以上 だ。

相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常は だ。 VIPボックスとエグゼクティブスイート は最も高額で、特にリヤド・ダービーやクラシコでは価格が上がる。

は最も高額で、特にリヤド・ダービーやクラシコでは価格が上がる。 二次流通市場のチケット は Ticombo 経由で 49サウジアラビア・リヤル からだが、価格は需要によって変動する。

は 経由で からだが、価格は需要によって変動する。 最新の在庫状況はSPL公式サイト、またはキングダム・アリーナのサイトで確認したい。

2026-27シーズンのアル・ヒラルに期待されること

1957年創設のアル・ヒラルは、サウジ・プロリーグ創設以降の全シーズンに出場している3クラブのうちの1つであり、通算70タイトルを誇るアジア最多の実績を持つクラブでもある。アレクサンダル・ミトロヴィッチの40ゴールを原動力に無敗優勝を果たした2023-24シーズンは今なお大きな到達点だが、前季は悔しい結末となった。24試合無敗でもアル・ナスルを逆転できず、アル・ヒラルは2位で終えた。

2025年6月に就任したシモーネ・インザーギは、2026-27シーズンも引き続きヘッドコーチを務める。今夏には報道によれば6450万ポンドでウェスト・ハムからクライセンシオ・サマーヴィルが加入し、すでにダルウィン・ヌニェス、テオ・エルナンデス、ジョアン・カンセロを擁する陣容に加わった。今季もあらゆるタイトル争いに絡むことが期待される。

キングダム・アリーナの歴史

アル・ヒラルは2024年2月からキングダム・アリーナをホームとして使用しており、サッカー開催時の収容人数は最大3万人だ。リヤド北西部のブールバード・シティに位置し、建設は2023年半ばに始まった。同年9月にはキングダム・ホールディング・カンパニー（KHC）が命名権と引き換えにこの会場へ投資し、アル・ヒラルもここを恒久的な本拠地とすることで合意した。スタジアムには開閉式屋根と、センタースポット上に吊り下げられた四面のビジョンスクリーンが備えられており、冬の「リヤド・シーズン」エンターテインメント日程に関連するイベントも開催されている。