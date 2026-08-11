あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Book Al-Hilal tickets
翻訳者：

アル・ヒラルの2026-27シーズンのチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格と試合日程

SHOPPING
Tickets
プレミアリーグ
アル・ヒラル

アジア屈指のビッグクラブの一つがプレーする姿を見られる機会をお見逃しなく

アル・ヒラルは2026-27シーズン、昨季に24試合無敗を記録しながらもアル・ナスルを捉えられずに終わった中、サウジ・プロリーグのタイトル奪還を目指して新シーズンに入る。シモーネ・インザーギが引き続き指揮を執り、今夏の目玉補強はクライセンシオ・サマーフィルである。1962年以降でリーグ優勝21回を誇るアジア最多タイトルクラブとして、アル・ヒラルは今なおサウジアラビアサッカー界で最も入手困難なチケットの一つであり続けている。来季のチケット購入について、GOALが知っておくべき情報をまとめた。

アル・ヒラルのチケットを予約 今すぐ購入

アル・ヒラルの2026-27サウジ・プロリーグ日程

日時対戦カード会場大会チケット
2026年8月14日（金）午後11:00アル・ヒラル vs アル・ファイサリーキングダム・アリーナ（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
2026年8月20日（木）午後11:00アル・ファイハ vs アル・ヒラルアル・マジュマア・スポーツ・シティ・スタジアム（アウェー）サウジ・プロリーグチケット
2026年8月28日（金）午後11:00アル・ハリージュ vs アル・ヒラルプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー）サウジ・プロリーグチケット
2026年9月1日（火）午後11:00アル・ヒラル vs アル・アハリ（クラシコ、第1戦）キングダム・アリーナ（ホーム）サウジ・プロリーグ、第3節チケット
2026年9月4日（金）午後11:00アル・シャバブ vs アル・ヒラルSHGアリーナ（アウェー）サウジ・プロリーグチケット
2026年9月7日（月）午後11:00アル・ヒラル vs ネオムSCキングダム・アリーナ（ホーム）サウジ・プロリーグチケット
未定 第8節アル・ヒラル vs アル・イティハド（クラシコ、第1戦）キングダム・アリーナ（ホーム）サウジ・プロリーグ、第8節チケット
未定 第17節アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー、第1戦）アル・アウワル・パーク（アウェー）サウジ・プロリーグ、第17節チケット
未定 第20節アル・アハリ vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ（アウェー）サウジ・プロリーグ、第20節チケット
未定 第25節アル・イティハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ / アリンマ・スタジアム（アウェー）サウジ・プロリーグ、第25節チケット
未定 第34節（最終節）アル・ヒラル vs アル・ナスル（リヤド・ダービー、第2戦）キングダム・アリーナ（ホーム）サウジ・プロリーグ、第34節チケット

アル・ヒラルはこのほか、キングスカップとAFCチャンピオンズリーグエリートにも出場する。これらの日程は、それぞれの組み合わせ抽選後に確定する。

アル・ヒラルのチケット購入方法

  • 最も信頼できる方法は、SPL公式サイトの「Fixture/Tickets」セクション、またはキングダム・アリーナのサイトから直接購入することだ。
  • 試合開催週は通常、サウジアラビアの週末に合わせて木曜から土曜に組まれ、チケットは各試合の数週間前に発売される。
  • リヤド・ダービーやその他の注目カードは、販売開始後すぐの購入が望ましい。
  • 単一試合のチケット購入にメンバーシップは不要だが、アル・ヒラルはベーシック（SAR115）からプラチナまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれも優先チケット購入が含まれる。
  • 公式販売ルートで完売した場合は、Ticomboのような二次流通サイトでSAR49から取り扱いがある。

アル・ヒラルのチケットを予約 今すぐ購入

アル・ヒラルのチケット価格

  • 一般入場券と通常席: 相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常はSAR50-SAR1,500+である。
  • VIPボックスとエグゼクティブスイートは、特にリヤド・ダービーやクラシコで最も高額となる。
  • 二次流通市場のチケットTicombo経由でSAR49からだが、価格は需要に応じて変動する。
  • 最新の販売状況はSPL公式サイトまたはキングダム・アリーナのサイトで確認したい。

アル・ヒラルのチケットを予約 今すぐ購入

プレミアリーグ
アル・ヒラル crest
アル・ヒラル
HIL
アル・イテハド crest
アル・イテハド
ITT

2026-27シーズンのアル・ヒラルに期待されること

1957年創設のアル・ヒラルは、サウジ・プロリーグ発足以降の全シーズンに出場している3クラブのうちの一つであり、通算70タイトルを誇るアジア最多タイトルクラブでもある。アレクサンダル・ミトロヴィッチの40ゴールの活躍で無敗優勝を果たした2023-24シーズンのタイトルは今なお一つの到達点だが、昨季は失意の結末となった。24試合無敗でもアル・ナスルを上回るには至らず、アル・ヒラルは2位でシーズンを終えた。

2025年6月に就任したシモーネ・インザーギは、2026-27シーズンも引き続きヘッドコーチを務める。陣容にはなお国際的タレントがそろっており、今夏にはウェストハムから推定6450万ポンドで加入したクライセンシオ・サマーフィルが、すでにダルウィン・ヌニェス、テオ・エルナンデス、ジョアン・カンセロを擁する戦力に加わった。今季もあらゆるタイトル争いに絡むことが期待される。

キングダム・アリーナの歴史

アル・ヒラルは2024年2月からキングダム・アリーナでホームゲームを開催しており、サッカー開催時の収容人数は最大3万人である。リヤド北西部のブールバード・シティに位置し、建設は2023年半ばに始まった。キングダム・ホールディング・カンパニー（KHC）は同年9月、命名権と引き換えにこの会場へ投資し、アル・ヒラルもここを恒久的な本拠地とすることで合意した。スタジアムには開閉式屋根とセンタースポット上に吊られた四面ビジョンスクリーンが備わっており、冬季のエンターテインメント日程であるリヤド・シーズンに関連したイベントも開催されている。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー