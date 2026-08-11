アル・ヒラルは2026-27シーズン、昨季に24試合無敗を記録しながらもアル・ナスルを捉えられずに終わった中、サウジ・プロリーグのタイトル奪還を目指して新シーズンに入る。シモーネ・インザーギが引き続き指揮を執り、今夏の目玉補強はクライセンシオ・サマーフィルである。1962年以降でリーグ優勝21回を誇るアジア最多タイトルクラブとして、アル・ヒラルは今なおサウジアラビアサッカー界で最も入手困難なチケットの一つであり続けている。来季のチケット購入について、GOALが知っておくべき情報をまとめた。
アル・ヒラルの2026-27サウジ・プロリーグ日程
|日時
|対戦カード
|会場
|大会
|チケット
|2026年8月14日（金）午後11:00
|アル・ヒラル vs アル・ファイサリー
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年8月20日（木）午後11:00
|アル・ファイハ vs アル・ヒラル
|アル・マジュマア・スポーツ・シティ・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年8月28日（金）午後11:00
|アル・ハリージュ vs アル・ヒラル
|プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年9月1日（火）午後11:00
|アル・ヒラル vs アル・アハリ（クラシコ、第1戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第3節
|チケット
|2026年9月4日（金）午後11:00
|アル・シャバブ vs アル・ヒラル
|SHGアリーナ（アウェー）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|2026年9月7日（月）午後11:00
|アル・ヒラル vs ネオムSC
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ
|チケット
|未定 第8節
|アル・ヒラル vs アル・イティハド（クラシコ、第1戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第8節
|チケット
|未定 第17節
|アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー、第1戦）
|アル・アウワル・パーク（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第17節
|チケット
|未定 第20節
|アル・アハリ vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）
|キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第20節
|チケット
|未定 第25節
|アル・イティハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦）
|キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ / アリンマ・スタジアム（アウェー）
|サウジ・プロリーグ、第25節
|チケット
|未定 第34節（最終節）
|アル・ヒラル vs アル・ナスル（リヤド・ダービー、第2戦）
|キングダム・アリーナ（ホーム）
|サウジ・プロリーグ、第34節
|チケット
アル・ヒラルはこのほか、キングスカップとAFCチャンピオンズリーグエリートにも出場する。これらの日程は、それぞれの組み合わせ抽選後に確定する。
アル・ヒラルのチケット購入方法
- 最も信頼できる方法は、SPL公式サイトの「Fixture/Tickets」セクション、またはキングダム・アリーナのサイトから直接購入することだ。
- 試合開催週は通常、サウジアラビアの週末に合わせて木曜から土曜に組まれ、チケットは各試合の数週間前に発売される。
- リヤド・ダービーやその他の注目カードは、販売開始後すぐの購入が望ましい。
- 単一試合のチケット購入にメンバーシップは不要だが、アル・ヒラルはベーシック（SAR115）からプラチナまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれも優先チケット購入が含まれる。
- 公式販売ルートで完売した場合は、Ticomboのような二次流通サイトでSAR49から取り扱いがある。
アル・ヒラルのチケット価格
- 一般入場券と通常席: 相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常はSAR50-SAR1,500+である。
- VIPボックスとエグゼクティブスイートは、特にリヤド・ダービーやクラシコで最も高額となる。
- 二次流通市場のチケットはTicombo経由でSAR49からだが、価格は需要に応じて変動する。
- 最新の販売状況はSPL公式サイトまたはキングダム・アリーナのサイトで確認したい。
2026-27シーズンのアル・ヒラルに期待されること
1957年創設のアル・ヒラルは、サウジ・プロリーグ発足以降の全シーズンに出場している3クラブのうちの一つであり、通算70タイトルを誇るアジア最多タイトルクラブでもある。アレクサンダル・ミトロヴィッチの40ゴールの活躍で無敗優勝を果たした2023-24シーズンのタイトルは今なお一つの到達点だが、昨季は失意の結末となった。24試合無敗でもアル・ナスルを上回るには至らず、アル・ヒラルは2位でシーズンを終えた。
2025年6月に就任したシモーネ・インザーギは、2026-27シーズンも引き続きヘッドコーチを務める。陣容にはなお国際的タレントがそろっており、今夏にはウェストハムから推定6450万ポンドで加入したクライセンシオ・サマーフィルが、すでにダルウィン・ヌニェス、テオ・エルナンデス、ジョアン・カンセロを擁する戦力に加わった。今季もあらゆるタイトル争いに絡むことが期待される。
キングダム・アリーナの歴史
アル・ヒラルは2024年2月からキングダム・アリーナでホームゲームを開催しており、サッカー開催時の収容人数は最大3万人である。リヤド北西部のブールバード・シティに位置し、建設は2023年半ばに始まった。キングダム・ホールディング・カンパニー（KHC）は同年9月、命名権と引き換えにこの会場へ投資し、アル・ヒラルもここを恒久的な本拠地とすることで合意した。スタジアムには開閉式屋根とセンタースポット上に吊られた四面ビジョンスクリーンが備わっており、冬季のエンターテインメント日程であるリヤド・シーズンに関連したイベントも開催されている。