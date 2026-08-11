アル・ヒラルは2026-27シーズン、昨季に24試合無敗を記録しながらもアル・ナスルを捉えられずに終わった中、サウジ・プロリーグのタイトル奪還を目指して新シーズンに入る。シモーネ・インザーギが引き続き指揮を執り、今夏の目玉補強はクライセンシオ・サマーフィルである。1962年以降でリーグ優勝21回を誇るアジア最多タイトルクラブとして、アル・ヒラルは今なおサウジアラビアサッカー界で最も入手困難なチケットの一つであり続けている。来季のチケット購入について、GOALが知っておくべき情報をまとめた。

アル・ヒラルの2026-27サウジ・プロリーグ日程

日時 対戦カード 会場 大会 チケット 2026年8月14日（金）午後11:00 アル・ヒラル vs アル・ファイサリー キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月20日（木）午後11:00 アル・ファイハ vs アル・ヒラル アル・マジュマア・スポーツ・シティ・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月28日（金）午後11:00 アル・ハリージュ vs アル・ヒラル プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月1日（火）午後11:00 アル・ヒラル vs アル・アハリ（クラシコ、第1戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第3節 チケット 2026年9月4日（金）午後11:00 アル・シャバブ vs アル・ヒラル SHGアリーナ（アウェー） サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月7日（月）午後11:00 アル・ヒラル vs ネオムSC キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ チケット 未定 第8節 アル・ヒラル vs アル・イティハド（クラシコ、第1戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第8節 チケット 未定 第17節 アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー、第1戦） アル・アウワル・パーク（アウェー） サウジ・プロリーグ、第17節 チケット 未定 第20節 アル・アハリ vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦） キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ（アウェー） サウジ・プロリーグ、第20節 チケット 未定 第25節 アル・イティハド vs アル・ヒラル（クラシコ、第2戦） キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ / アリンマ・スタジアム（アウェー） サウジ・プロリーグ、第25節 チケット 未定 第34節（最終節） アル・ヒラル vs アル・ナスル（リヤド・ダービー、第2戦） キングダム・アリーナ（ホーム） サウジ・プロリーグ、第34節 チケット

アル・ヒラルはこのほか、キングスカップとAFCチャンピオンズリーグエリートにも出場する。これらの日程は、それぞれの組み合わせ抽選後に確定する。

アル・ヒラルのチケット購入方法

最も信頼できる方法は、SPL公式サイトの「Fixture/Tickets」セクション、またはキングダム・アリーナのサイトから直接購入することだ。

試合開催週は通常、サウジアラビアの週末に合わせて木曜から土曜に組まれ、チケットは各試合の数週間前に発売される。

リヤド・ダービーやその他の注目カードは、販売開始後すぐの購入が望ましい。

単一試合のチケット購入にメンバーシップは不要だが、アル・ヒラルはベーシック （SAR115） からプラチナまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれも優先チケット購入が含まれる。

からプラチナまで8段階のメンバーシップを用意しており、いずれも優先チケット購入が含まれる。 公式販売ルートで完売した場合は、Ticomboのような二次流通サイトでSAR49から取り扱いがある。

アル・ヒラルのチケット価格

一般入場券と通常席: 相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常は SAR50-SAR1,500+ である。

相手や座席カテゴリーによって異なるが、通常は である。 VIPボックスとエグゼクティブスイート は、特にリヤド・ダービーやクラシコで最も高額となる。

は、特にリヤド・ダービーやクラシコで最も高額となる。 二次流通市場のチケット は Ticombo 経由で SAR49 からだが、価格は需要に応じて変動する。

は 経由で からだが、価格は需要に応じて変動する。 最新の販売状況はSPL公式サイトまたはキングダム・アリーナのサイトで確認したい。

2026-27シーズンのアル・ヒラルに期待されること

1957年創設のアル・ヒラルは、サウジ・プロリーグ発足以降の全シーズンに出場している3クラブのうちの一つであり、通算70タイトルを誇るアジア最多タイトルクラブでもある。アレクサンダル・ミトロヴィッチの40ゴールの活躍で無敗優勝を果たした2023-24シーズンのタイトルは今なお一つの到達点だが、昨季は失意の結末となった。24試合無敗でもアル・ナスルを上回るには至らず、アル・ヒラルは2位でシーズンを終えた。

2025年6月に就任したシモーネ・インザーギは、2026-27シーズンも引き続きヘッドコーチを務める。陣容にはなお国際的タレントがそろっており、今夏にはウェストハムから推定6450万ポンドで加入したクライセンシオ・サマーフィルが、すでにダルウィン・ヌニェス、テオ・エルナンデス、ジョアン・カンセロを擁する戦力に加わった。今季もあらゆるタイトル争いに絡むことが期待される。

キングダム・アリーナの歴史

アル・ヒラルは2024年2月からキングダム・アリーナでホームゲームを開催しており、サッカー開催時の収容人数は最大3万人である。リヤド北西部のブールバード・シティに位置し、建設は2023年半ばに始まった。キングダム・ホールディング・カンパニー（KHC）は同年9月、命名権と引き換えにこの会場へ投資し、アル・ヒラルもここを恒久的な本拠地とすることで合意した。スタジアムには開閉式屋根とセンタースポット上に吊られた四面ビジョンスクリーンが備わっており、冬季のエンターテインメント日程であるリヤド・シーズンに関連したイベントも開催されている。