アル・ヒラルの記録的な数字が、アル・ナジュマ戦におけるアル・ナスルを魅了している

アル・ナスルは、サウジ・ロシェン・リーグでライバルのアル・ナジュマと対戦するにあたり、隣であり宿敵でもあるアル・ヒラルの記録に並ぶことを目指している。

アル・ナスルは本日金曜日、ロシェン・リーグ第27節の試合で、ホームのアル・アウル・パーク・スタジアムにてアル・ナジュマを迎え撃つ。

サウジアラビア紙「オカズ」は、アル・ナスルがアル・ナジュマに勝利すれば達成される、今シーズンの驚異的な記録について報じた。

この勝利が実現すれば、ナセルにとって今シーズンのロシェン・リーグにおける13連勝となる。同チームは、去る1月12日の第15節でアル・ヒラルに1-3で敗れて以来、直近12試合で全勝を続けている。

その後、「アル・アミール」はシャバブ（3-2）、ダムク（2-1）、タアオン（1-0）、アル・クロード（3-0）、 リヤド（1-0）、イティハド（2-0）、アル・ファテフ（2-0）、アル・ハズム（4-0）、アル・ナジュマ（5-0）、アル・ファイハ（3-1）、ニウム（1-0）、アル・ハリージュ（5-0）を相次いで下した。

もしアル・ナスルが13連勝を達成すれば、今シーズンの記録に並ぶことになる。この記録は、ライバルのアル・ヒラルが第4節から第17節にかけて達成したものである。

第3節でアル・アハリと3-3で引き分けて以来、ヒラルはアル・アクドゥード（3-1）、アル・イッタファク（5-0）、アル・イッティハド（2-0）、アル・シャバブ（1-0）、アル・ナジュマ（4-2）、アル・ファテフ（2-1）、アル・ハリージュ（3-2）、 アル・ハルード（3-1）、ダムク（2-0）、アル・ハズム（3-0）、アル・ナスル（3-1）、ニウム（2-1）、アル・ファイハ（4-1）に勝利した。

この連勝記録が途切れたのは、去る1月25日、ロシェン・リーグ第18節でアル・ヒラルがアル・リヤドと1-1で引き分けた時だけであり、これによりアル・ナスルはアル・ナジュマ戦でこの記録に並ぶチャンスを得た。