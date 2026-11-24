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古くからある呼称を巡る論争が再燃している。サウジアラビアのアル・アハリこそ真の「ロイヤル」だとする声、公式決定が数年前に議論に決着をつけたと主張する声、そしてアル・ヒラルの名を王の意思と結びつける声が入り乱れている。

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番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』の白熱した回で、スポーツアナリストのアブドゥルアジズ・アル・ザラル氏とメディア関係者のファイサル・ザイド氏が衝突した。議論は「ロイヤル」という呼称を使う正当性、そしてそれぞれが自らこそこの呼び名にふさわしいと証明するために拠り所とする基準を巡って長時間に及んだ。

アル・ザラル氏は自信に満ちた様子で口火を切り、アル・ヒラルは王命によって名称が変更されたのだから「ロイヤル」の呼称にふさわしいと強調した。これは、クラブ名が「オリンピック」から「アル・ヒラル」に変更された歴史的な時期を指したものだ。

さらにアル・ザラル氏はスペインの例を引き合いに出し、レアル・マドリー、レアル・ベティス、レアル・ソシエダといったクラブが「ロイヤル」の呼称を持つのは、「レアル」がスペイン語で「王室の」を意味するからだと説明した。そのうえで、アル・ヒラルとアル・アハリの双方にこの呼称を用いることに支障はないとの見方を示した。同氏によれば、両クラブともこの呼び名と結びつきを持っているという。

しかし、ファイサル・ザイド氏の見解はまったく異なるものだった。同氏は冷静かつ断固とした口調で反論し、アル・ヒラルがオリンピックから名称を変更したのは、一部で喧伝されているような意味での王命によるものではなかったと強調した。以前の名称がアラビア語ではなかったため、代わりとなる3つの名称が提案され、その中からアル・ヒラルが選ばれたのだという。

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ザイド氏は、「ロイヤル」の呼称は長年にわたり新聞やテレビ番組でアル・アハリと結びつけられてきたのであり、アル・ヒラルと結びつけられたことはないと述べた。人々の意識にこの呼称を根付かせたのは、こうしたメディアとファンの間での結びつきであって、公式決定や歴史的文書ではないと指摘した。

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議論はそれだけにとどまらず、2017年にアーディル・エザト元会長の体制下でサウジアラビアサッカー連盟が出した有名な決定にまで及んだ。この決定は、「ロイヤル」の呼称をいかなる形であれ使用することを禁じると発表したものだ。

当時の公式声明では、禁止の対象にはスタジアム内での横断幕の使用、クラブのウェブサイトや公式アプリでの使用、この呼称を記した商品の販売が含まれるとされ、各クラブの経営陣に対して決定に従い即時に実行するよう求めていた。

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しかし、この決定は内容が明確だったにもかかわらず論争を終わらせることはなく、むしろ新たな解釈の余地を生んだ。一部には、決定はクラブのみを対象としたもので、独立したメディアやファンの日常会話には及ばないとの見方がある。一方で、その狙いは毎シーズン繰り返される呼称争いに最終的な終止符を打つことにあったとする見方もある。

関係者の間では、本当の問題は呼称そのものではなく、それがメディアやファンによる圧力の道具として使われている点にあるとの見方が出ている。各陣営は自らの主張を定着させようと繰り返し発信し、たとえ公式文書の裏付けがなくとも、ファンの意識の中で事実へと変えようとする。こうしたことは、これまでにも「クラシコ」、「アル・アミード」、「アル・アーラミー」といった別の問題で起きてきた。

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結局のところ、疑問は宙に浮いたままだ。サウジアラビアにおける真の「ロイヤル」はどちらなのか。王による命名を持つアル・ヒラルか、それともメディアやファンとの長年にわたる結びつきを持つアル・アハリか。