アル・ヒラルはバルセロナのMFマルク・カサド獲得へ集中的に交渉し、最有力オファーを提示した。カサドはクラブの売却対象リストに載っている。

スペイン紙マルカによると、バルセロナはカサドの出場時間がデビューシーズンから激減したため売却を検討している。 新シーズンも状況は好転しそうにない。ハンス・フリック監督が負傷から復帰するガビとベルナルドを重用すると見込まれ、カサドの出場機会はさらに減る見込みだ。

クラブと選手は数週間前から移籍が双方にとって最善と合意し、代理人のホルヘ・メンデスも新クラブを探している。メンデスは複数のオファーを受け取っているが、最も積極的で好条件なのはアル・ヒラルだ。

カサドはロシェン・リーグ移籍に二の足を踏んでいる。高額年俸は魅力的だが、キャリアにとって最善か疑問がある。それでも最近は前向きな姿勢を見せている。

選択肢はサウジアラビアだけでなく、ミランなど複数クラブも関心を示す。アトレティコ・マドリードは当初興味を示したが、現在は後退している。

バルセロナはより好条件のオファーを待っている。当初は6月30日までに売却して決算に売却益を計上する方針だったが、 より好条件のオファーを期待し、期限を過ぎても交渉を継続している。スポーツ部門は、特にサウジアラビア側との取引が成立した場合、固定額と変動額を含め、同選手の価値を約3000万ユーロと見積もっている。

クラブ経営陣は今週中の最終決定を目指しており、7月13日のチーム再始動前に問題を解決したい考えだ。