アル・ヒラルは、9年にわたって続いた影響力ある選手の物語のひとつに幕を下ろした。ディフェンダーのアリ・アル・ブライヒとの契約関係に終止符を打ったのだ。

アル・ヒラルは火曜日未明、「X」の公式アカウントを通じて、アル・ブライヒとの契約解除合意（示談）に署名したことを発表した。これにより同選手は、契約に1シーズンを残していたにもかかわらず、正式に「アル・アズラク（青の軍団）」を離れることとなった。

アル・ヒラルは公式サイト上の声明でこう記した。「ナワフ・ビン・サアド殿下を会長とするアル・ヒラル・クラブ社の理事会は、アル・ヒラルのサッカートップチームの選手アリ・アル・ブライヒとの契約解除合意額を負担いただいたことに対し、王族のワリード・ビン・タラール殿下に感謝と敬意を表する」

さらにこう付け加えた。「理事会は、アル・ヒラルを支え続ける殿下のご姿勢と、クラブのさまざまな段階にわたる貢献に対し、深い敬意を表するものである。殿下のイニシアチブは、アル・ヒラルとの確固たる歴史的な関係の延長線上にあり、クラブの歩みと展望への継続的な支援を体現するものだと強調した」

アル・ブライヒは2017年夏にアル・ファテハからアル・ヒラルへ加入し、この夏まで同クラブでのキャリアを続けた。昨シーズン後半には、6か月間のレンタル移籍でアル・シャバブへ移っている。

このディフェンダーのレンタル移籍は、彼を起用する意向を持たなかったアル・ヒラルのイタリア人監督シモーネ・インザーギの構想から外れたことを受けてのものだった。

元代表選手である同選手は、オーストリアでのアル・ヒラルの準備キャンプから外され、その後は最近の期間、チームから離れて個別にトレーニングを行っていた。

アシャルク・アルアウサトによると、アル・ヒラルでの日々を通じて、アル・ブライヒは各種大会で263試合に出場し、23得点を記録、14個のタイトル獲得に貢献した。

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