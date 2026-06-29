アル・ヒラルがカンセロの件でバルセロナにボールを投げた。

月曜日の報道によると、アル・ヒラルのDFジョアン・カンセロは今夏バルセロナへの完全移籍を希望している。

カンセロは昨季後半、バルセロナにレンタル移籍し好パフォーマンスを示したため、クラブは残留を希望。本人もしばらくカンプ・ノウでプレーしたい意向だ。

アル・ヒラル首脳陣はカンセロに来月中旬オーストリアで始まるプレシーズンキャンプへの参加を要請。キャンプ後に去就が決定される見込みだ。

最終判断は、リチャード・ヒューズ新体制が下す。クラブは評価結果に基づき、残留か移籍かを決定する。

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一方、アル・ヒラルは交渉のボールをバルセロナ側に委ねた。移籍には異存がないものの、正式な買収オファーか関係者が納得する合意案を待っている。

カンセロは来季終了までアル・ヒラルと契約しており、クラブが交渉の主導権を握る。バルセロナは、選手本人がカタルーニャでプレーを続けたいと望む中、移籍を成立させる条件を見出すことを期待している。

アル・ヒラルは合宿後に最終方針を決定し、カンセロを新シーズンに残すか、完全移籍を認めるかを決める予定だ。