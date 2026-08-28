アル・ヒラルは、本日金曜夜にプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムで行われたサウジ・ロシュン・プロリーグ第4節の白熱した一戦で、ホームのアル・ハリージのゴールに5-1と得点を叩き込んだ。

アル・ヒラルは早い時間帯からの攻撃的なパフォーマンスで試合の主導権を握り、前半のうちに勝ち点3を確定させた。これで3試合全勝の勝ち点9とし、順位を2位へと押し上げた。一方、アル・ハリージは勝ち点3のまま足踏みし、13位にとどまった。

アル・ヒラルは15分にその早い時間帯からの支配を素早く形にした。サヴィッチが左サイドから精度の高いクロスを送り、ミトロヴィッチがこれを見事なヘディングで合わせ、ボールをゴールネットに沈めた。

アウェイチームは厄介なサマービルの動きによって圧力をかけ続け、29分に2点目を生み出した。オランダ人選手の華麗な突破からサヴィッチへの決定的なパスが通り、そのままゴールへと蹴り込んだ。

ホームチームの反応も遅れなかった。36分のアル・サディによる最初の試みに続き、アル・ハリージは38分に点差を縮めることに成功した。クリスポがゴール前で抜け出し、ブヌが一度目のセーブを見せたものの、こぼれ球をアル・アムリが再び詰めてヘディングでネットに押し込んだ。

アル・ヒラルの返答は素早かった。エルナンデスが40分にペナルティエリア内からの強烈なシュートで3点目を決めて再び点差を広げると、サマービルが43分にディフェンダーのアシリを見事にかわして完全に抜け出し、その特別な奮闘を4点目で締めくくった。そしてアディショナルタイム3分、メンデシュがキーパーのモーリスを翻弄し、悠々とボールをネットに収めて前半のうちに5得点目を挙げた。

アル・ヒラルは後半も攻撃的な勢いを保ったまま入り、メンデシュが47分にポスト脇をかすめるシュートで6点目に迫った。さらにサマービルによって54分と61分に好機が続き、その一方でアル・ハリージもクリスポのシュートで試みたが、これはブヌが弾き出した。

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64分には、大きな論争を巻き起こす判定シーンがあった。ブヌがゴールキックを味方のクリバリへとパスしたのだが、セネガル人ディフェンダーはプレーがまだ始まっていないと思い込み、ボールを置き直そうとして手でつかんでしまった。主審はボールがすでにフィールド内で動いていたとしてアル・ハリージにペナルティキックを与え、この判定はVARの技術によっても支持された。

ブヌはバローが蹴ったペナルティキックを自身特有のやり方で見事にセーブし、自らのゴールを守ってアル・ハリージの追い上げを阻んだ。アル・ヒラルは点差をさらに広げようと攻撃を試み、とりわけアディショナルタイムにサマービルが抜け出したものの、そのシュートはポストに当たり、終了の笛が鳴るまでスコアはそのままに保たれた。