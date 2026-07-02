アル・ヒラルがアル・アハリの移籍市場を揺るがす。グリーンウッドは「絶対に手放せない」ターゲットだ！

報道によると、アル・ヒラルが突如として、マルセイユのイングランド人FWメイソン・グリーンウッドに動き出した。

アル・アハリは、リヤド・マフレズの去就が不透明なため、来季の攻撃を牽引するスターを求めてグリーンウッドを最優先候補に挙げていた。

しかし、アル・ヒラルに近いジャーナリスト、アフマド・アル・アジュラン氏によると、同クラブはマルセイユと接触し、今夏のグリーンウッド獲得に向けて協議を開始したという。

ブラジル人FWマルコム・デ・オリベイラが退団予定のため、アル・ヒラルは今回の移籍を強く希望しているという。

関連記事… ワールドカップの衝撃的な結果後のセネガルにおける混乱を暴く機密リーク！

グリーンウッドはアル・ヒラル内でも高く評価されており、昨季マルセイユで示したスピードと決定力を備えた新戦力として期待されている。

一方、アル・アハリはグリーンウッドを依然として最優先候補視している。経営陣は彼が攻撃陣を率いる最適任者と判断しており、アル・ヒラルの参入は「アル・ラキー」の計画に大きな痛手だ。

今後数日のうちに去就が急展開する見込みで、サウジアラビア移籍市場で最も注目される取引の一つとなっている。今回はピッチではなく交渉の場で競争が繰り広げられている点が特徴だ。