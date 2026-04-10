『アル・ハリーフ』が報じる…ドニスがサウジアラビア代表をワールドカップで率いるのか？

アル・ハリーフ・クラブは、同クラブのギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが、フランス人監督エルヴェ・レナールの後任としてサウジアラビア代表を率いる可能性があると報じられたことについてコメントした。

サウジアラビア代表の近況不振を受け、2026年W杯前にレナール監督が解任される可能性が報じられ、後任候補の1人にドニス監督の名が挙げられていた。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」も同報道を裏付け、ドニス監督が後任候補リストに名を連ねていると伝えた。同紙によると、サウジサッカー連盟は昨年3月、エジプトとセルビアとの親善試合に敗れた後にこの件を協議したという。

ただ、アル・ハリージュは同紙を通じて報道を否定。現時点でサウジ連盟からクラブへの連絡はないと強調した。

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同紙によると、アル・ハリジはドニス監督が現在ギリシャで休暇中だと説明した。クラブは今季で満了する契約の更新を目指している。

ドンイス本人も契約延長交渉を認めたが、戦力補強や練習施設整備などの条件を提示している。

ドンيسは今季、アル・ハリーフを率いて残り7節で勝ち点31、10位に導くなど好結果を残している。