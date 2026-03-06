アル・ハリージュ2025/26シーズンチケット購入方法：サウジ・プロリーグの価格、今後の試合日程など

サウジアラビアサッカーの注目は、過去9シーズン連続で優勝を分け合ってきたビッグ3（アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド）に集まりがちだ。しかしアジア最大のリーグが提供する魅力を存分に体験し、理解するためには、サウジ・プロリーグの全クラブをチェックする価値がある。

台頭しつつあるクラブの一つがアル・ハリージュだ。本拠地は東部州のサイハト市にあるが、現在は隣接するダンマーム市のプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムをホームスタジアムとして使用している。

GOALが「アル・ダナ（真珠たち）」の観戦方法をご案内します。チケット購入方法や料金を含む、全てのチケット情報を網羅しています。

アル・ハリージュの試合日程は？

日時 試合日程 チケット 2026年3月6日 - 午後11時 アル・ハリージュ対アル・ハゼム チケット 2026年3月14日 - 23:00 アル・ハレージ 対 アル・ナスルFC チケット 2026年4月3日 - 午後8時 アル・クルード対アル・ハリージュ チケット 2026年4月11日 - 午後7時40分 アル・ハリージュ 対 アル・ヒラル チケット 2026年4月24日 - 午後7時45分 アル・ファテフ 対 アル・ハリージュ チケット 2026年4月28日 - 午後10時00分 アル・ハレージ 対 アル・ナジマ チケット 2026年5月2日 - 午後10時 ダマックFC 対 アル・ハリージュ チケット 2026年5月7日 - 22:00 アル・カレージ 対 アル・イティファク チケット 2026年5月13日 - 午後10時 アル・アクドゥード 対 アル・ハリージュ チケット 2026年5月21日 - 午後10時 アル・ハレージ 対 アル・アハリ チケット

アル・ハリージュ2025/26シーズンチケットの購入方法

アル・ハリージ戦のチケットを購入する最も確実な方法は、公式リーグ（SPL）サイトにアクセスし、「試合」タブ内の「試合日程/チケット」セクションに移動することです。

サウジ・プロリーグの試合週は通常3日間にわたり開催され、大半はサウジの週末（金曜日と土曜日）に合わせて木曜日から土曜日まで行われます。チケットは通常、各試合の数週間前に発売されます。

アル・ハリージュ対アル・ヒラルやアル・ナスルといった人気カード、あるいはアル・カディシアやアル・エティファクといった地元ライバルとの対戦では、希望の席を確保するため、発売開始後すぐに購入することをお勧めします。

公式リーグやスタジアムのポータルサイトがアル・ハリージュ戦のチケット確保で最も安全な方法ですが、試合観戦を希望する方はStubHubなどの二次販売プラットフォームも検討すると良いでしょう。

アル・ハリージュ 2025/26 シーズンのチケット価格は？

アル・ハリージュのチケット価格は、試合内容、座席カテゴリー、需要によって変動します。

プレミアム席はより高額な価格帯となる一方、一般入場券はより手頃な選択肢を提供します。価格は通常、SAR25からSAR500以上まで幅広く、注目度の高い試合ではさらに高くなります。

追加のチケット情報（在庫状況や価格など）については、リーグ公式サイトを随時ご確認ください。

StubHubなどの二次販売サイトでは現在、24サウジアラビア・リヤルから購入可能です。

アル・ハリージュの2025/26シーズンに期待できること

アル・ハリージュはサウジ・プロリーグに複数回在籍した経験がありますが、2021/22シーズンにサウジ1部リーグから昇格して以来、トップリーグに定着しています。

ハンドボールクラブとしての成功でより知られていますが、アル・ハリージュは現在サウジアラビア最高峰のサッカーディビジョンにおいてクラブ史上最長の連続在籍期間を記録中であり、過去数シーズンの堅実な成績をさらに発展させようとしています。彼らの最も記憶に残る試合の一つは昨年11月、ダンマームで17,150人の観客を前に王者アル・ヒラルを3-2で破った一戦でした。 驚くべきことに、この敗戦はアル・ヒラルにとって550日ぶりのサウジ・プロリーグでの敗北であった。

近シーズンにサウジアラビアに集結した世界のサッカー選手の大半は、ネイマール（アル・ヒラル）、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）、ムッサ・ディアビ（アル・イテハド）など、より確立された成功チームに流れ込む傾向にある。

しかし、アル・ハリージュも近年、独自の逸材を獲得している。 パールズはサウジ・プロリーグ最年長のチームかもしれないが、ノルウェーのジョシュア・キング（33歳）とギリシャのコンスタンティノス・フォルトゥーニス（33歳）は豊富な経験を活かし、アル・ハリージュのリーグ上位進出を支えている。両選手は今シーズン重要な得点を重ねており、フォルトゥーニスはリーグのアシストランキングでもトップに立っている。

アル・カレージがギリシャ人選手を増員したのは当然のことでしょう。昨年夏から、ゲオルギオス・ドニスが監督を務めているからです。1990年代、ギリシャ人選手として初めてイングランド・プレミアリーグでプレーしたことで有名なドニスは、サイハットを本拠地とするこのクラブで、監督としての最初のシーズンに築き上げた強固な基盤をさらに発展させることを目指しています。

プリンス・モハメッド・ビン・ファハド・スタジアムの歴史

プリンス・モハメッド・ビン・ファハド・スタジアムは、サウジアラビアで5番目に大きな都市であるペルシャ湾岸の都市、ダンマームにある多目的スポーツ施設です。1973年の開場以来、サウジアラビアのサッカークラブ、アル・ティファクとアル・カディシアのホームグラウンドとなっていましたが、アル・ティファクは2023年に新スタジアム（EGOスタジアム）が建設されたことを受け、移転しました。 さらに、アル・ハリージも、多くのホームゲームでこのスタジアムを利用しています。スタジアムの収容人数は 26,000 人です。

プリンス・モハメッド・ビン・ファハド・スタジアムは、代替トレーニングピッチ、陸上競技用トラック、VIP ビルとその別館、モスク、庭園、屋外スペース、駐車場など、さまざまな施設や設備に囲まれています。