サウジサッカーの注目は大半の時間、ビッグ4のアル・ヒラル、アル・ナスル、アル・イテハド、アル・アハリに集まりがちだ。しかし、アジア最大のリーグが持つ魅力を存分に味わい、理解するには、サウジ・プロリーグの全クラブに目を向ける価値がある。

その中で、規模以上の存在感を示し続けているクラブの一つがアル・ハリージュだ。クラブは東部州のサイハートを本拠とするが、ホームゲームは隣接するダンマームのプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムで開催している。

GOALが、「アル・ダナ」（真珠たち）を観戦する方法を案内する。チケットの購入方法や価格を含め、必要な情報をまとめた。

アル・ハリージュの試合日程は？

日時 対戦カード 大会 チケット 2026年8月15日 - 12:15 アル・タアーウン vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月18日 - 12:05 アル・アフドゥード vs アル・ハリージュ キングスカップ チケット 2026年8月22日 - 14:00 アル・ハリージュ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月25日 - 12:05 アブハ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月28日 - 14:00 アル・ハリージュ vs アル・ヒラル サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月3日 - 12:30 ネオムSC vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月7日 - 11:30 アル・ハリージュ vs アル・リヤド サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月10日 - 14:00 アル・ハリージュ vs アル・ナスル サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月17日 - 14:00 アル・イテファク vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月9日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・ファイハ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月15日 - 13:00 アル・ファテフ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月22日 - 13:00 アル・アハリ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月29日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・ハゼム サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月5日 - 12:00 アル・ホロード vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月20日 - 12:00 アル・ハリージュ vs アル・イテハド サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月26日 - 12:00 アル・ファイサリー vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月3日 - 12:00 アル・ハリージュ vs アル・ディリヤ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月10日 - 12:00 アル・カーディシーヤ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月14日 - 12:00 アル・ハリージュ vs アル・タアーウン サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月11日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月18日 - 15:00 アル・ハリージュ vs アブハ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月25日 - 15:00 アル・ヒラル vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月11日 - 14:00 アル・ハリージュ vs ネオムSC サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月18日 - 15:00 アル・リヤド vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月2日 - 13:00 アル・ナスル vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月8日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・イテファク サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月15日 - 13:00 アル・ファイハ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月18日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・ファテフ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月22日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・アハリ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月29日 - 13:00 アル・ハゼム vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月6日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・ホロード サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月12日 - 13:00 アル・イテハド vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月20日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・ファイサリー サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月24日 - 13:00 アル・ディリヤ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月28日 - 13:00 アル・ハリージュ vs アル・カーディシーヤ サウジ・プロリーグ チケット

アル・ハリージュの2026-27シーズンは8月15日から5月28日まで行われる。12月から2月にかけては、サウジアラビアで開催されるAFCアジアカップ2027に対応するため、中断期間が設けられている。キックオフ時間は放送の都合により、試合日が近づくにつれて変更される可能性がある。

アル・ハリージュの2026-27シーズンのチケット購入方法

アル・ハリージュ戦のチケットを購入する最も確実な方法は、公式リーグであるSPLのサイトにアクセスし、「Matches」タブ内の「Fixture/Tickets」セクションに進むことだ。

サウジ・プロリーグの各節は通常3日間にわたって開催され、その多くはサウジアラビアの週末である金曜と土曜に合わせて木曜から土曜の日程で行われる。チケットは通常、各試合の数週間前に発売される。

アル・ハリージュがアル・ヒラルやアル・ナスルと対戦する試合、あるいはアル・カーディシーヤやアル・イテファクといった地元ライバルとの対戦など、人気カードでは、希望の座席を逃さないためにも発売後すぐの購入が望ましい。

アル・ハリージュ戦の座席を確保するうえで、公式リーグやスタジアムのポータルがサポーターにとって最も安全な方法である一方、観戦を希望する人はTicomboのような二次流通プラットフォームでチケットを探すことも検討できる。

アル・ハリージュの2026-27シーズンのチケット価格は？

アル・ハリージュのチケット価格は、試合、座席カテゴリー、需要によって異なる。

プレミアムシートは価格が高くなる一方、一般入場券はより手頃な選択肢となる。価格は通常、25サウジアラビア・リヤルから、高注目試合では500サウジアラビア・リヤル以上まで幅がある。

販売状況や価格を含む追加のチケット情報については、リーグ公式サイトを随時確認したい。

Ticomboのような二次流通サイトのチケットは、公式販売チャネルで売り切れている場合に信頼できる代替手段となる。

2026-27シーズンのアル・ハリージュに期待できることは？

アル・ハリージュはサウジ・プロリーグで複数回の在籍期間を過ごしてきたが、2021-22シーズンのサウジ・ファーストディビジョンリーグ終了時に昇格して以降は、トップリーグに定着している。

歴史的には強豪ハンドボールクラブとしてより知られているものの、アル・ハリージュは昨季、サウジアラビア1部での最長連続在籍を継続し、ゲオルギオス・ドニスの下で8位でフィニッシュした。これはトップリーグでの最も充実した継続的な時期となっている。近年の際立った結果の一つは2025年12月の試合で、王者アル・ヒラル相手に0-3から追いつき、3-2で引き分けた。この終盤の驚異的な巻き返しにより、アル・ヒラルの見事な無敗記録は一時脅かされることになった。

ここ数シーズンでサウジアラビアに集まった世界的スター選手の大半は、より確立された成功クラブへ向かう傾向があった。しかし、アル・ハリージュも独自の逸材を迎え入れている。ノルウェーのジョシュア・キングは昨季、20ゴールでクラブ単独トップスコアラーとなったほか、ギリシャのコンスタンティノス・フォルトゥニス、そして同国出身のゲオルギオス・マスラスも、新シーズンを前に重要な創造性と攻撃面の担い手であり続けている。

アル・ハリージュに強いギリシャ人勢が築かれているのは不思議ではない。ゲオルギオス・ドニスが2025年夏から指揮を執っているためだ。ドニスは1990年代、イングランド・プレミアリーグでプレーした初のギリシャ人選手として広く知られた存在であり、サイハートを拠点とするクラブでの初年度に築かれた確かな土台の上積みを続けている。

プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムの歴史

プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムは、ペルシャ湾沿岸都市ダンマームに位置する多目的スポーツ施設で、ダンマームはサウジアラビアで5番目に大きい都市である。1973年の開場以来、サウジのサッカークラブであるアル・イテファクとアル・カーディシーヤのホームスタジアムだったが、アル・イテファクは新スタジアムであるEGO Stadiumの建設を受け、2023年に本拠を移した。現在もアル・ハリージュとアル・カーディシーヤがホームゲームで使用している。収容人数は2万6000人だ。

プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムの周辺には、代替トレーニングピッチ、陸上競技用トラック、VIPビルとその付属施設、モスクのほか、庭園、屋外スペース、駐車場など、さまざまな施設と設備が整っている。