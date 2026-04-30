クリスティアーノ・ロナウドのアル・ナセルは水曜日、サウジ・プロリーグの優勝争いでアル・アハリを2-0で下した。しかし試合終了のホイッスル直後、ピッチは混乱に陥った。

先週末AFCチャンピオンズリーグを制した3位アル・アハリは、優勝の可能性を残すため首位のホームで勝つ必要があった。

しかし、ロナウドとキングスレー・コマンのゴールでアル・ナセルが2-0で勝利し、優勝へ大きく前進した。

試合終了間際、コマンが中盤でデミラールに背後から激しいタックル。イエローカードで済んだ。

試合終了の笛が鳴ると、複数の選手がもみ合いになった。デミラールを制止する選手もいた。

さらにトルコ人DFはアル・ナスルの選手やファンに向けてAFCチャンピオンズリーグのメダルを掲げ、SNSにも「彼らのスタジアムに初めてチャンピオンズリーグのメダルが飾られた」と投稿した。

一方、ロナウドはThmanyahのカメラの前でアル・アハリのファンと談笑。「チャンピオンズリーグ5回」と彼は言い、「僕は5回も獲ってるんだ！」と付け加えた。

直後、デミラールも取材陣にコメントした。 「彼の友人たちはワールドカップで優勝し、サッカー人生を締めくくった。それなのに彼は中東でチャンピオンズリーグ5回制覇を誇示している。アル・ナセルでは何も勝てていないのに、優勝できなければ去ると脅した。彼のキャリアがこう終わるなんて残念だ」とこのディフェンダーは語った。