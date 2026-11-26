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ジョアン・フェリックスは、アル・ナスルが契約の大幅な延長に動いたことで、長期にわたりサウジアラビアにとどまる見通しだ。バルセロナ復帰の可能性が繰り返し報じられてきたが、ポルトガル代表FWは2029年までリヤドに残ることを了承したという。

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サウジアラビアでのプロジェクトに尽力

アル・ナスルはフェリックスの長期的な残留に向けて動き、サウジ・プロリーグでの契約を2029年まで延長する決定を本人に伝えた。クラブのスポーツ部門と選手による最近の幹部級会談で、リヤドを本拠地とするアル・ナスルは、フェリックスを売却する意向も、現行契約の延長条項を撤回する意向もないと明確にした。27歳の今後の去就を巡っては、憶測が広がっていた。

報道元の『アッリヤディーヤ』によると、元アトレティコ・マドリーのフェリックスは提案を歓迎し、サウジアラビアでの生活に非常に満足していると伝えたという。アル・ナスルの良好な環境が復調の主な理由だと挙げており、その復調によって最近、ポルトガル代表の先発メンバーに復帰した。リヤドでの暮らしやクラブ首脳陣との良好な関係は、速やかな交渉で重要な役割を果たし、中東でプレーを続ける道が開かれた。新たな取り決めにより、年俸は約1200万ユーロへと大幅に増える見込みだ。契約には、国内大会と大陸大会でのクラブの成績に応じたボーナスも含まれる。

契約の金銭面とチェルシーへの支払い

契約延長に伴い、プレミアリーグからの当初の移籍に関する追加の支払い義務も生じる。移籍金総額の一部として、チェルシーは追加で2000万ユーロを受け取る予定で、アル・ナスルは未払いのこの金額の半分を今夏の移籍市場で支払うことになっている。2年間の延長が確定したことで、移籍にかかる総額は5000万ユーロに達する見込みだ。

アル・ナスルが自動延長条項を有し、5月末までは異議を申し立てられる可能性があることは、以前から明らかになっていた。しかし、選手と早期に合意したことで、クラブは6月1日の期限を巡る不透明さを解消した。条項が撤回されていれば移籍金総額は3000万ユーロにとどまったが、スポーツ部門は移籍金を抑えることよりもポルトガル人の司令塔を残すことを優先した。

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バルセロナ復帰の望みは消滅

バルセロナにとって、今回の動きは、2023-24シーズンにエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニスでの実り多い期限付き移籍期間を過ごした選手との再会を望む道が、決定的に閉ざされたことを意味する。フェリックスは以前、チャンピオンズリーグに挑むため、 欧州のトップレベルの舞台に戻りたい意向 をほのめかしていた。カタルーニャで再びチャンスを得るうえで、ジョアン・カンセロが歩んだ道を参考にしたいとも語っていた。

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フェリックスはバルセロナへの愛着を隠したことがない。だが、現状を踏まえれば、復帰は実務面でも金銭面でも不可能になったとみられる。アル・ナスルが主導権を握り、本人も現在の環境に満足しているため、バルセロナは創造性を高める選手を別の場所で探すことになりそうだ。

リヤドで記録的な活躍

2025年7月に加入して以来、 フェリックスはサウジ・プロリーグ屈指の得点に絡む選手となった 。公式戦63試合で34得点28アシストという数字が、その活躍を物語る。直近では火曜日のAFCチャンピオンズリーグエリート、カタールのアル・サッド戦に出場し、チームの戦術に欠かせない存在とされる理由を改めて示した。

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デビューシーズンとなった2025-26シーズンは、アル・ナスルのサウジ・プロリーグ優勝に貢献した歴史的な一年だった。チームの攻撃を組み立てる中心として、リーグ最多の13アシストを記録してシーズンを終えた。