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クリスティアーノ・ロナウドが後半に抜群の決定力でハットトリックを達成し、全盛期を彷彿とさせる活躍でアル・ナスルをアル・ホルードとの乱戦を制する5-3の勝利に導いた。守備は不安定だったものの、最終的にはアル・ナスルの前線の個の力が相手を圧倒した。

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アル・ナスルはアウワル・パークでの激しい一戦で、粘り強いアル・ホルードを下し、重要な勝ち点3を手にした。攻撃の輝きと守備の脆さが際立つ試合だった。

前半は一進一退の展開となった。アウェーのアル・ホルードがジュリアン・ドミンゲスのゴールで先制したが、アンジェロ・ガブリエウとサディオ・マネが得点し、アル・ナスルが逆転。しかし、ハーフタイム直前の集中力を欠いたプレーからアントイン・エソンバに同点ゴールを許し、2-2で前半を終えた。アンジェ・ポステコグルー監督には、ハーフタイムに考えるべきことが多く残された。

後半はロナウドの独壇場だった。ポルトガルのエースが試合の主導権を握り、15分間で3ゴールを奪ってアル・ナスルを突き放した。アル・ホルードもアディショナルタイムにドミンゲスのPKで1点を返したが、勝負はすでに決していた。

アル・ナスルはボール保持率54％で試合を支配し、枠内シュート9本を記録。最終ラインにはなお改善の余地がある一方、現在の攻撃力はサウジ・プロリーグでも屈指の脅威であることを示した。

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GOAL がアウワル・パークでのアル・ナスルの選手たちを採点する。

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GK・DF

ベント：5／10

GKにとって厳しい夜となった。浴びた枠内シュートはわずか5本だったが、3失点を喫した。終盤のPKは防ぎようがなかったものの、アル・ホルードを勢いづかせた前半の混乱では、中央のDF陣との連係がうまくいっていないように見えた。

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ナワフ・ブシャル：5／10

83分に交代したブシャイルは、攻撃面で目立たず、アル・ホルードがサイドから仕掛けた際には、たびたびポジションを外されていた。相手のカウンターに対応するための戻りの速さも不足していた。

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モハメド・シマカン：6／10

守備陣の中では最も積極的で、前に出て相手のプレーを阻止する場面が多かった。ただ、その積極性によって背後にスペースを空けることもあった。ビルドアップには貢献したが、組織的な守備より攻撃を優先するチームの姿勢を象徴する存在でもあった。

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イニゴ・マルティネス：5／10

ベテランDFにとって試練の夜だった。ドミンゲスの縦への仕掛けに苦しみ、単純な攻守の切り替えにも脆さを見せた最終ラインの一員だった。守備の中央で普段のような安定感をもたらせなかった。

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アイマン・ヤヒヤ：6／10

81分に交代するまで、サイドでまずまずの幅をもたらした。懸命に戻って守備にも取り組んだが、試合の大半を相手陣内で過ごし、守備の陣形を整えることよりもプレスへの貢献が大きかった。

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MF

アブドゥラー・アル・ハムダン：5／10

攻撃陣の中で最も存在感が薄かった。密集したアタッキングサードでスペースを見つけられず、周囲のスター選手たちの陰に隠れた。枠内シュートを記録できないまま、74分にアブドゥルラフマン・ガリーブと交代した。

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アブドゥラー・アル・ハイバリ：6／10

中盤の底でボール保持に徹し、パスの大半を成功させて攻勢の維持に貢献した。しかし、攻撃から守備への切り替えでは置き去りにされることが多く、最終ラインの4人が相手選手の飛び出しにさらされた。

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アンジェロ・ガブリエウ：8／10

前半に際立った活躍を見せた。24分に巧みなフィニッシュで貴重な同点ゴールを挙げ、81分に交代するまで創造性を発揮し続けた。中盤と前線の2人をつなぐプレーも見事だった。

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サディオ・マネ：8／10

38分に巧みなゴールを決め、一時的にアル・ナスルをリードさせた。試合を通じて脅威となり、81分にはロナウドの3点目をアシスト。得点とアシストを記録する充実したパフォーマンスを締めくくった。

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FW

ジョアン・フェリックス：9／10

ハーフタイムに交代したにもかかわらず、試合に大きな影響を与えた。ガブリエウの先制点とマネのゴールをアシストし、ロナウドのハットトリックを構成する最初の2ゴールにも深く関わった。その創造的な視野が、アル・ナスルの大量得点を引き出した。

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クリスティアーノ・ロナウド：10／10

フィニッシュのお手本となるプレーだった。66分、72分、81分に見事なハットトリックを達成し、抜群のポジショニングとタイミングで試合の流れを変えた。後半の3ゴールで事実上勝負を決め、今なおリーグを代表する勝負強い選手である理由を示した。

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途中出場選手・監督

アブドゥルラフマン・ガリーブ：6／10

最後の15分間に出場し、サイドに新たな活力をもたらした。試合のペースが落ちる中、アル・ナスルが勝利を守り切る助けとなった。

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サミ・アル・ナジェイ：5／10

アル・ナスルが守備的なブロックを敷く中、81分に投入され、中盤にフレッシュな選手として加わった。

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アワド・アマン：5／10

終盤に戦術的な理由で投入されたが、慌ただしい最後の数分間で試合に影響を与える時間はほとんどなかった。

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ラカン・ハリド・アル・ガムディ：5／10

先発した攻撃陣の負担を管理するため、81分に投入された。

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サード・ファハド・アル・ナセル：5／10

ポステコグルー監督が試合を締めくくるために行った交代の一環として、83分にピッチに入った。

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アンジェ・ポステコグルー：7／10

監督の戦術によってアル・ナスルは強力な攻撃力を維持したが、守備のバランス不足は依然として懸念材料だ。個の力に頼る判断は結果につながったものの、順位で下回る相手に3失点を喫したことには不満が残るだろう。