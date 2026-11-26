共有 GOALをGoogleでフォロー

アル・アハリは、ロシュン・サウジリーグのアル・タアーウン戦で主力の一人を起用できない。原因は伝統のライバル、アル・ナスルの「呪い」だ。

広告

アル・アハリは明後日の土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムでアル・タアーウンを迎え、ロシュン・サウジリーグ第13節を戦う。

試合の48時間前、アル・アハリは公式Xアカウントで声明を発表し、ブラジル人DFロジェール・イバニェスの負傷と、それにともなう次戦アル・タアーウン戦の欠場を明らかにした。

アル・アハリは声明で「チームのロジェール・イバニェスがメディカルチェックを受け、アル・ナスル戦で脚部を負傷していたことが判明した」と発表した。

さらに「（イバニェスは）これ（負傷）を受けて治療とリハビリのプログラムに取り組む。その期間は治療への反応と回復の段階に応じて決定される」と続けた。

広告 広告

イバニェスが負傷したのは先週金曜日、アル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第9節の延期分だ。アル・アハリはこの試合でアル・ナスルを3-1で下し、大きな勝利を手にしていた。

Related Topics

イバニェスはこの試合で最も輝いた選手の一人だった。終了およそ15分前、コーナーキックからのクロスをヘディングでゴールに流し込み、アル・アハリの勝利を決定づける3点目を挙げている。

このブラジル人DFは負傷の影響で、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を欠場した。アル・アハリはこの試合でカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫している。

広告

元ローマのDFの離脱がアル・タアーウン戦のみで済むのか、それともその後の数試合にまで及ぶのかは、現時点で明らかになっていない。

アル・アハリはアル・タアーウン戦の後、12月4日（金）にアル・インマ・スタジアムでアル・ファイサリーと対戦し、ロシュン・サウジリーグ第14節に臨む。

広告

さらに12月8日（火）には、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第6節で、アル・インマ・スタジアムにUAEのシャバブ・アル・アハリを迎える。アル・アハリにとって極めて重要な一戦となる。

アル・アハリとオランダ人指揮官マリノ・ボシッチ監督にとって、イバニェスの存在は欠かせない。今シーズンはもちろん、2023年夏の加入以来、チームで際立ったパフォーマンスを見せ続けているからだ。

広告

28歳のイバニェスは今シーズン、アル・アハリで17試合に出場し、2ゴールを記録している。アシストはまだない。

2023年にアル・インマ・スタジアムへやって来て以来、このジッダのクラブでは通算141試合に出場し、16ゴール9アシストをマークしている。

広告

イバニェスは、トルコ人DFメリフ・デミラル、セネガル人GKエドゥアール・メンディとともに、アル・アハリ守備陣の要となった。

この3人は、アル・アハリの新たな歴史を築くうえで大きな役割を果たした。クラブはそれまで一度も手にしたことのなかったAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを2連覇で獲得したほか、丸9年のブランクを経て、クラブ史上2度目となるサウジ・スーパーカップ制覇も成し遂げている。

広告

アル・アハリは、8勝4敗の勝ち点24でサウジリーグ4位につけた状態でアル・タアーウン戦を迎える。首位アル・ヒラルとの差は6ポイントだ。

AFCチャンピオンズリーグエリートでは、2勝2分け1敗の勝ち点8で西地区7位につけており、首位を走るUAEのアル・アインとは5ポイント差となっている。

広告

サウジ国王杯では、ラウンド32でアル・アンワールを2-1で下して勝ち上がった。ラウンド16では1月11日（月）、マディーナのプリンス・ムハンマド・ビン・アブドゥルアジーズ・スタジアムでアル・ウラと対戦する。

さらにアル・アハリは、クウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも臨む。12月19日、アル・ナスル対アル・ホルードの前日にアル・カーディシーヤと対戦し、勝ち上がれば同月23日の決勝でもう一方の勝者と激突する。