アル・アハリは明後日の土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムでアル・タアーウンを迎え、ロシュン・サウジリーグ第13節を戦う。
試合の48時間前、アル・アハリは公式Xアカウントで声明を発表し、ブラジル人DFロジェール・イバニェスの負傷と、それにともなう次戦アル・タアーウン戦の欠場を明らかにした。
アル・アハリは声明で「チームのロジェール・イバニェスがメディカルチェックを受け、アル・ナスル戦で脚部を負傷していたことが判明した」と発表した。
さらに「（イバニェスは）これ（負傷）を受けて治療とリハビリのプログラムに取り組む。その期間は治療への反応と回復の段階に応じて決定される」と続けた。
イバニェスが負傷したのは先週金曜日、アル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第9節の延期分だ。アル・アハリはこの試合でアル・ナスルを3-1で下し、大きな勝利を手にしていた。
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イバニェスはこの試合で最も輝いた選手の一人だった。終了およそ15分前、コーナーキックからのクロスをヘディングでゴールに流し込み、アル・アハリの勝利を決定づける3点目を挙げている。
このブラジル人DFは負傷の影響で、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を欠場した。アル・アハリはこの試合でカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫している。
元ローマのDFの離脱がアル・タアーウン戦のみで済むのか、それともその後の数試合にまで及ぶのかは、現時点で明らかになっていない。
アル・アハリはアル・タアーウン戦の後、12月4日（金）にアル・インマ・スタジアムでアル・ファイサリーと対戦し、ロシュン・サウジリーグ第14節に臨む。
さらに12月8日（火）には、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第6節で、アル・インマ・スタジアムにUAEのシャバブ・アル・アハリを迎える。アル・アハリにとって極めて重要な一戦となる。
アル・アハリとオランダ人指揮官マリノ・ボシッチ監督にとって、イバニェスの存在は欠かせない。今シーズンはもちろん、2023年夏の加入以来、チームで際立ったパフォーマンスを見せ続けているからだ。
28歳のイバニェスは今シーズン、アル・アハリで17試合に出場し、2ゴールを記録している。アシストはまだない。
2023年にアル・インマ・スタジアムへやって来て以来、このジッダのクラブでは通算141試合に出場し、16ゴール9アシストをマークしている。
イバニェスは、トルコ人DFメリフ・デミラル、セネガル人GKエドゥアール・メンディとともに、アル・アハリ守備陣の要となった。
この3人は、アル・アハリの新たな歴史を築くうえで大きな役割を果たした。クラブはそれまで一度も手にしたことのなかったAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを2連覇で獲得したほか、丸9年のブランクを経て、クラブ史上2度目となるサウジ・スーパーカップ制覇も成し遂げている。
アル・アハリは、8勝4敗の勝ち点24でサウジリーグ4位につけた状態でアル・タアーウン戦を迎える。首位アル・ヒラルとの差は6ポイントだ。
AFCチャンピオンズリーグエリートでは、2勝2分け1敗の勝ち点8で西地区7位につけており、首位を走るUAEのアル・アインとは5ポイント差となっている。
サウジ国王杯では、ラウンド32でアル・アンワールを2-1で下して勝ち上がった。ラウンド16では1月11日（月）、マディーナのプリンス・ムハンマド・ビン・アブドゥルアジーズ・スタジアムでアル・ウラと対戦する。
さらにアル・アハリは、クウェートで開催されるサウジ・スーパーカップにも臨む。12月19日、アル・ナスル対アル・ホルードの前日にアル・カーディシーヤと対戦し、勝ち上がれば同月23日の決勝でもう一方の勝者と激突する。