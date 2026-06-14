アル・ナスル元広報サウード・アル・サラミ氏によると、ポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズスは来季、アル・イッティハドを率いるために真剣に交渉しているという。

この報道は、セルジオ・コンセイサントとの契約終了後、新監督を探し続けるアル・イッティハドの状況を受けて浮上した。

ジェズスは昨季アル・ナスルを率い、7年ぶりとなるリーグ制覇を含む複数タイトルを獲得した。

サラミ氏はラジオ番組「アル＝アラビアFM」で「確かな情報だ。アル・イッティハドはコンセイサンの後任として、新シーズンからジェズスに監督就任を打診している」と語った。

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同氏はまた、現在ブラジルに滞在中のジズスが最終判断を下す前に提示されたすべてのオファーを検討していると付け加えた。さらに、アル・イッティハドがジズスを主要候補として挙げていることも指摘した。

豊富な経験とタイトル争いの実績から、近年地域屈指の監督と評価されるジェズス。その成功が、アル・イッティハド首脳陣を新技術プロジェクトの指揮官として獲得へ踏み切らせそうだ。

交渉が成立すれば、ジェズス招聘はロシェン・リーグ屈指の大型監督案件となる。彼はサウジアラビアのサッカー事情に精通しており、地域での実績も豊富だ。

現時点では公式発表はないが、アル＝サラミ氏の発言は監督人事をさらに混乱させそうだ。新シーズン、ジェズスが「アル＝アミード」の指揮官としてチームを率いるのか、注目が集まる。