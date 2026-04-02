アル・ナスルのプロ選手：ミトロヴィッチは容赦ない怪物だった

アル・ナスルのゴールキーパー、ブラジル人のピント・マテウスが、現在カタールのアル・ライアンに所属し、かつてアル・ヒラルでプレーしたセルビア人FWアレクサンダー・ミトロヴィッチについて、「容赦のない怪物」と評する衝撃的な発言をした。

アル・ヒラルは2023年夏にミトロヴィッチと契約したが、ハムストリングの怪我のため、わずか2年で退団することになった。

ベントーはブラジルの「X Sports」ネットワークでのインタビューで次のように語った。「加入した際、激しい競争と最高レベルの選手たちに直面した。アル・イッティハドにはカリム・ベンゼマや、後にトルコへ移籍したンゴロ・カンテがいたからだ」

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さらに彼はこう付け加えた。「アル・ヒラルにはアレクサンダー・ミトロヴィッチがいた。彼はペナルティエリア内で恐ろしい存在で、特にヘディングの能力は圧倒的だった。まるで止められない怪物のような選手だった」。

サウジアラビアと他国との文化の違いについて、ピントは次のように語った。「間違いなく状況は異なる。ブラジルとは全く異なる文化と国だが、サッカーに関しては、どこにでも情熱が存在している」。

さらに彼はこう続けた。「違いは応援のスタイルだけかもしれない。我々は南米、彼らはアラブ世界にいるが、結局のところ情熱は一つであり、心から湧き出るものだ。誰もが心からサッカーを愛しているのだ」。

また、ブラジル代表としてワールドカップに出場するという夢について触れ、「代表チームの一員となることは大きな責任だと感じています。すべての選手がこの瞬間を夢見ていますから、真剣にその責任を引き受ける覚悟が必要です」と語った。

そしてこう締めくくった。「私としては、この目標を達成するために全力を尽くし続けます。それは私が普段やっていることと大差ありません。成長し、その段階に到達するために、常に努力を惜しまず、全力を注ぐよう心がけているからです。」



