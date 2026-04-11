アル・ナスルのスター選手がジェズスに朗報を伝えた。

アル・ナスルのDFイニゴ・マルティネスは土曜、負傷回復のためリヤドの本拠地で治療とリハビリを行った。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、マルティネスは回復間近で、来週水曜のロシェンリーグ第29節アル・イッファト戦での復帰が見込まれる。

3月の国際試合中断前に大腿二頭筋を断裂し、集中リハビリを行っていたため第27節アル・ナジュマ戦（5-2勝利）を欠場した。

モロッコとセネガルの対立をきっかけに、アフリカは大きく変わりつつある。

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第28節のアル・フールード戦（本日、アミール・ハズール・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアム）も欠場する。

バルセロナ時代を経て、今季は公式戦34試合2920分出場3得点を記録している。

アル・ナスルは現在70ポイントをマークし、リーグ首位の座を維持している。

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