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ポルトガル代表がUEFAネーションズリーグを前に、アル・ナスルにクリスティアーノ・ロナウドの代表活動への派遣を正式に要請した。ロナウドは代表に復帰する見通しだ。最近の30日間の出場停止処分と、出場時間を巡る注目を集めた意見の対立を経て、ベテランFWにとって大きな転機となりそうだ。

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アル・ナスルにポルトガルから正式な招集要請

ロナウドの代表キャリアにとって大きな追い風となる動きがあった。ポルトガルサッカー連盟（FPF）は、次の代表ウィークに向けて41歳のロナウドを招集するため、アル・ナスルに正式に連絡した。

サウジアラビアのメディア『Arriyadiyah』によると、正式な要請にはロナウドのクラブでのチームメイト、ジョアン・フェリックスとサム・コスタも含まれている。3人は次のUEFAネーションズリーグの試合に向けて招集が検討されている。今回の動きはロナウドにとって大きな転機だ。わずか数週間前には規律上の問題により、代表での将来に深刻な疑問が生じていた。

出場停止を巡る騒動を乗り越えて

ロナウドを巡る最近の不透明感は、9月の代表合宿で生じた緊張に端を発する。ベテランFWは出場時間の配分に強い不満を示したと報じられ、それが最終的に代表チームからの予定より早い離脱につながった。その結果、FPFは主将のロナウドに30日間の出場停止処分と255ユーロの罰金を科した。

しかし、処分は問題が起きた日に遡って適用されたため、現在は選出に支障がない。その後、ロナウドは高まっていた緊張を和らげるため、サポーターとチームメイトに公の場で謝罪した。この行動が、代表復帰への道を開いたようだ。

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代表チームとの関係修復へ

暫定メンバーにロナウドが含まれたことは、ポルトガルが代表歴代最多得点者を再び迎え入れる意向を示している。年齢を重ねても、ロナウドは今後の代表チームにとって依然として重要な存在とみられている。

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アル・ナスルに送られた正式な連絡は、連盟が規律上の問題を解決済みと考えていることを示している。実際にピッチに立つかどうかの最終判断は、今後、コーチングスタッフに委ねられる。

デンマーク、ウェールズとの対戦が待つ

ポルトガルは現在、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグに向けた準備を詰めている。11月14日にはブラガでデンマークを迎え、激しい一戦が予想される。

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その3日後にはウェールズとの対戦に向けて遠征し、大会で勢いをつけることを目指す。ロナウドがこの2試合でどのような役割を担うかは、まだ分からない。まずは最終メンバーの発表に注目が集まる。伝説的なFWが再び代表のユニフォームを着てピッチに立つのか、ファンは見守ることになる。