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クリスティアーノ・ロナウドは、自身初のテレビシリーズの制作開始を発表し、ピッチ外でも事業を拡大し続けている。ポルトガルのレジェンドは英国の著名な映画監督マシュー・ヴォーンとタッグを組み、自ら本人役で出演するサッカードラマを制作する。

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ロナウド、テレビ番組制作に進出

ロナウドがテレビ番組制作の世界に足を踏み入れた。元ポルトガル代表のスターは、初の脚本付きドラマシリーズとなるサッカー作品『Day 1s』の制作に正式に着手した。41歳のロナウドは、ピッチ外での事業を拡大し続けている。

ロナウドは著名な英国人映画監督マシュー・ヴォーンと組み、この新作を手がける制作会社UR Marv Studiosを共同設立した。同シリーズではエグゼクティブプロデューサーを務めるだけでなく、画面にも登場する予定だ。伝説的なFWは、期待を集めるサッカードラマで本人役を演じる。

スター選手がSNSで制作開始を発表

ロナウドはSNSで、世界中の膨大なファンに向けて、この企画への期待を表明した。インスタグラムのフォロワー6億8100万人に向けた投稿で、撮影の開始を明らかにした。

「うれしいお知らせ！ 私にとって初のテレビ番組『Day 1s』の制作が始まったところだ。続報もある！」とロナウドは記した。発表には、撮影現場の舞台裏を写した複数の写真も添えられた。

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公開された写真には、ブレントフォードのロッカールームの内部を捉えたものもあった。新シリーズでは、現実に即したイングランドのサッカー界が舞台となることをうかがわせる。

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巨額の利益と大きなリスクが絡むドラマ、豪華キャストも

『Day 1s』は、巨額の利益が動き、大きなリスクも伴う現代のサッカービジネスの世界を深く描く作品となる。物語の中心となるのは、選手移籍をめぐる過酷な環境に対応する英国人のサッカー代理人、スタンリー・ダルトンという架空の人物だ。

ダルトン役で主演するのは英国人俳優のダミアン・ルイス。高い評価を受ける英国人ラッパーのデイヴも出演し、2人ともロナウドが公開した制作初期の写真に写っている。

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同作にはロナウドに加え、サッカー界で確かな実績を持つ人物も登場する。元アーセナル、フランス代表のスター、ティエリ・アンリの出演が決まっており、本人役を演じる。

ピッチ外で広がる事業

『Day 1s』は公開に向けて、今後も撮影が続く。シリーズがいつ公開されるのか、ファンはUR Marv Studiosからの続報を心待ちにしているだろう。

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ロナウドにとって、このテレビ番組の企画は代表引退後のキャリアにおける新たな大きな一歩となる。最近ポルトガル代表を引退した41歳は、エンターテインメント業界への投資を明らかに加速させている。