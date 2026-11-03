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アル・ナスルのアンジェ・ポステコグルー監督は、主将クリスティアーノ・ロナウドが不在の方が攻撃陣はより効果的に機能するとの見方をきっぱりと否定した。オーストラリア人指揮官は、AFCチャンピオンズリーグエリートでウズベキスタンのパフタコールに敵地で6-2と大勝した後、欠場したチームの大黒柱を擁護した。

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オーストラリア人指揮官、休養を与えた主将を擁護

ポステコグルー監督は、ウズベキスタンでの大陸大会のアウェー戦に圧勝した後、主将を欠場させたことに関する質問を受け流した。41歳でバロンドールを5度受賞した主将は、自宅に残り、前回の国内リーグ戦で15分間にハットトリックを達成した後の回復に充てた。ベテランの前線の要を欠いても、サウジ・プロリーグの前回王者は公式戦の連勝を6に伸ばした。

タジエフ監督の発言に即座に反論

試合後の短い記者会見で、記者たちはオーストラリア代表の元監督に対し、パフタコールのカモリディン・タジエフ監督が試合前、ロナウドがピッチにいない方がリヤドのクラブは脅威を増すと主張していたことを指摘した。

ポステコグルー監督は「だが、クリスは前の試合に出場し、我々は5得点を挙げた。クリスが出場するかどうかにかかわらず、最も重要なのは、今日出場した選手たちが非常に高いレベルのプレーを見せたことだ」と応じた。

「相手が他のサウジアラビア勢との試合で非常によく戦ってきたことは分かっていたので、簡単にはいかないと思っていた。だが、攻撃面は全般的に非常に良かった。クリスがここにいても、非常に良かったはずだ」

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タシケントでの大差での勝利を振り返り、オーストラリア人指揮官は「選手たちに満足している。良いパフォーマンスだった。6得点を挙げた。勝利に完全に値した」と付け加えた。

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ジョアン・フェリックスがウズベキスタンで活躍

ロナウドは出場負荷を管理するため、リーグフェーズ中の国外でのアウェー遠征を免除されることが多い。今回の大勝では、同じポルトガル代表のフェリックスが中心的な役割を果たした。15分にアブドゥラー・アルハムダンの先制点をお膳立てすると、17分と32分には自ら得点し、アウェーチームを大きくリードさせた。

フェリックスはさらに53分、アブドゥレラー・アルアムリのゴールをアシストしてスコアを4-1とした。その夜2つ目のアシストを記録した後、勝ち点3の獲得が確実となった68分に交代した。

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大陸大会での勝利が予選突破への追い風に

ウズベキスタンで勝ち点3を獲得したアル・ナスルは、16チームが参加する西地区の順位表で、3試合を終えて勝ち点6とし、上位に浮上した。首位アル・アインとは勝ち点6差。初戦でUAEの同クラブに0-4で敗れ、ネフチには3-1で勝利していた。移動上の問題でアウェーチームがリヤドに到着できず延期されたアル・ワスル戦の日程は、なお再設定が必要だ。決勝トーナメントに進めるのは上位8チームのみ。ポステコグルー監督率いるチームは国内リーグの戦いに戻る。現在は3位で、首位とは勝ち点2差だ。