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アル・ヒラルのDFアリ・ラジャミが、ウズベキスタンとの親善試合での不本意な出場を受け、サウジアラビア代表の「ブラックリスト」入りを果たした。

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サウジアラビア代表は本日火曜日、カタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタンと対戦した 。今回のインターナショナルウィークにおける2試合目の親善試合だった。

サウジアラビア代表は1-2のビハインドで前半を折り返し、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニス監督は後半開始と同時に6人を交代。その筆頭が、アル・ナスルのDFアブドゥルエラー・アル・アムリに代わって投入されたアリ・ラジャミだった。

さらに、GKアブドゥルクッドゥス・アティヤがハメド・アル・シャンキーティに代わって出場したほか、サイドバックのナワフ・ブシャルとファレス・アベディがサウド・アブドゥルハミドとムテブ・アル・ハルビに代わってピッチに入った。中盤ではムフタール・アリがアブドゥラー・アル・ハイバリに代わり、前線ではアブドゥラー・アル・ハムダンがフィラス・アル・ブライカンに代わって起用された。

しかし、ラジャミはサウジアラビア代表の苦境に拍車をかけてしまう。50分、中盤でウズベキスタン代表の選手に激しいタックルを見舞い、一発退場となったのだ。

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ドニス監督はラジャミの退場を受けてセンターバックの補充を余儀なくされ、攻撃力を削ることになった。57分、アル・イテハドのウイング、アハメド・アル・ガムディに代えて、アル・イテファクのDFアブドゥラー・アル・ハティーブを投入した。

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アリ・ラジャミにとって、サウジアラビア代表での退場はこれが初めて。2019年11月にフランス人指揮官エルヴェ・ルナール監督のもとで初めて代表に招集されて以来、27試合目での「ブラックリスト」入りとなった。

ただし、キャリア全体で見れば、ラジャミにとって初めての退場ではない。前所属のアル・ナスルでは2度のレッドカードを受けており、いずれもAFCチャンピオンズリーグでのものだった。

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最初の、そして最も有名な退場は2021年10月19日。AFCチャンピオンズリーグ準決勝で現所属クラブのアル・ヒラルと対戦した試合で、チームは1-2で敗れた。

それから約2年後の2023年11月27日、ラジャミはアル・ナスルで再び退場処分を受けた。グループステージ第5節のイランのペルセポリス戦で、試合はスコアレスドローに終わっている。

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アル・ナスル加入前には、アル・ハリージで1度だけレッドカードを受けている。2016年12月10日、ロシュン・リーグ第12節でアル・ファテフに4-2で勝利した試合でのことだった。

ラジャミは、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニス監督の就任以降、サウジアラビア代表の常連メンバーとなっている。ウズベキスタン戦は同監督のもとで出場した8試合目で、欠場したのは負傷による第27回アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」のみだった。

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なお、サウジアラビア代表は今回のインターナショナルウィーク中にカタールの首都ドーハで行ってきた合宿をこの試合で締めくくった。先週金曜日の韓国戦に3-2で勝利しており、ウズベキスタン戦は2試合目だった。