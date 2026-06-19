アジアとヨーロッパの野心が交差するサッカー界で、アル・ナセル（サウジアラビア）は契約満了で退任したジョルジ・ジェズス（ポルトガル）の後任監督候補との交渉最終段階に入った。

一方、ポルトガルサッカー連盟は2026年W杯後にロベルト・マルティネスの後任を決める選考を進めている。

移籍専門ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、アル・ナスルは2026年W杯後にポルトガル代表監督に正式オファーを送った。

マルティネス監督は52歳。ポルトガルリーグ復帰を優先すると述べているが、アル・ナセルは契約成立へ強く働きかけている。

これはジョルジ・ジェズスが契約満了で退任し、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスル新体制へ招へいする動きだ。

前任のジェズスは昨季アル・ナスルをサウジ・ロシェン・リーグ制し、AFCチャンピオンズリーグ2とサウジ・スーパーカップの決勝にも導いた。

マルティネスはスウォンジー、ウィガン、エバートンで監督を務め、ベルギー代表を率いてロシアW杯4強入りした経験を持つ。

契約は今夏に満了し、欧州代表監督を退任する見込み。プレミアリーグ復帰にも前向きと報じられている。

ポルトガルサッカー連盟は後任候補としてホルヘ・ジェズス、アベル・フェレイラ、セルジオ・コンセイソンなどを検討中。ジョゼ・モウリーニョもレアル・マドリード就任前は候補に挙がっていた。

マルティネス率いるポルトガル代表は2026年W杯予選で苦戦中。初戦はコンゴ民主共和国と1－1の引き分けで、現在は勝ち点1の3位。首位コロンビアは勝ち点3、最下位ウズベキスタンは勝ち点0だ。