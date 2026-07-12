アル・ナスルが窮地に…深刻な財政危機が給与を食い尽くし、夏の移籍市場が停滞！

サウジアラビアのアル・ナスルFCは現在、経営と財務の両面で難しい局面にある。流動性危機により、トップチームやクラブ運営に支障が出ているという。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、クラブ運営会社は財政難で新シーズン前に予定されていた決定や措置が保留になっている。

この影響は給与にも及び、一部選手は6月分の給与を一部しか受け取っていない。クラブは残額を早期に支払うため資金確保に努めている。

さらに、移籍市場での補強にも影響し、クロアチア人MFマルセロ・ブロゾヴィッチの穴を埋める外国人選手獲得が滞っている。

さらに、中盤の補強が急務ながら、後任候補との交渉は始まっていない。財政状況が明確になるまで待機しているという。

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アル・ナスルは先週月曜日、契約満了でブロゾヴィッチが退団したと発表。中盤の補強は夏市場の最優先課題だ。

アル・ナスルは、オーストラリア人監督アンジェ・ポステコグルーの指導の下、新シーズンへの準備を進めている。ポステコグルー監督は、昨季サウジ・ロシェン・リーグを制したチームが成功を継続すると期待している。

「アル・アラムイ」の愛称で知られるアル・ナセルは、今シーズン、サウジ・ロシェンリーグ、ハーミーン・アル＝シャリーフ杯、サウジ・スーパーカップ、AFCチャンピオンズリーグの4大会に出場予定で、公式戦開幕までに財政と戦術の課題を解決することが急務だ。