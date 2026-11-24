共有 GOALをGoogleでフォロー

イタリアの巨人が、サウジアラビアのアル・ナスルで活躍するポルトガル人スター、ジョアン・フェリックスの今後の獲得を巡り、バルセロナとの争奪戦に加わった。

広告

報道によれば、バルセロナは来夏の移籍市場でジョアン・フェリックスの獲得を望んでいる。とりわけ、同選手とアル・ナスルとの現行契約が今シーズン終了時に満了することが背景にある。

伊紙『コリエレ・デッロ・スポルト』の報道を引用した英紙『デイリー・スポーツ』によると、ナポリは今後、このポルトガル人スターの獲得を強く望んでいるという。

同紙によれば、アル・ナスルはジョアン・フェリックスの退団を容認する姿勢だが、4500万ユーロを要求しており、これはイタリアのクラブにとって非常に高額だという。

27歳の同選手はセリエAで短期間プレーした経験がある。2024-2025シーズン後半戦にミランに在籍したが、21試合で3ゴール1アシストにとどまった。

広告 広告

ナポリは、バルセロナに加え、トッテナム・ホットスパーやチェルシーといったプレミアリーグの複数クラブに続き、ジョアン・フェリックス獲得に関心を示す最新のクラブとなった。

Related Topics

報道によれば、チェルシーは来夏の移籍市場でジョアン・フェリックスを移籍金なしで呼び戻すことができるが、それはアル・ナスル首脳陣の決定次第だという。

アル・ナスルは前々回の夏の移籍市場でチェルシーからジョアン・フェリックスを獲得しており、報道によれば取引額は3000万ユーロだった。

広告

サウジ紙『アル・リヤディア』が以前報じたところによると、 2025年夏に締結された契約には、アル・ナスルが同選手を手放す意向を明確に通知しない限り、2シーズンの自動延長が盛り込まれている 。

ジョアン・フェリックスがサウジのクラブに残留した場合、チェルシーには追加で2000万ユーロが支払われることになる。

広告

一方、アル・ナスルが来たる6月1日までの期限内に契約解除条項を行使すれば、取引の費用は3000万ユーロに抑えられ、同選手は自動的にロンドンのクラブへ戻ることになる。

この合意で最も驚くべき点は、アル・ナスルが違約金や補償金を一切支払うことなく、追加の2年間を放棄できることだ。

広告

その場合、ジョアン・フェリックスは2031年までの契約を結んでいるチェルシーへ復帰することになる。

ただし、決定権はサウジのクラブだけにあるわけではない。『アル・リヤディア』紙によれば、契約解除条項の行使には選手本人の同意も必要となる。

広告

同様に、ジョアン・フェリックスが自らの意思でサウジアラビアを離れたい場合には、アル・ナスルの同意を得る必要がある。

アル・ナスルはすでにこのポルトガル人選手の残留に向けて動き出しており、金銭面の条件を改善する用意があることも示している。

広告

年俸は追加の2シーズンで1000万ユーロから1250万ユーロに引き上げられる予定で、その他の特典も与えられる見込みだ。

ジョアン・フェリックスは2025年7月にアル・ナスルに加入し、チームの重要な戦力の一人となった。そして今、彼の将来は来たる6月1日までに下されるべき決断にかかっている。

広告

サウジのクラブが契約終了の権利を行使しなければ、契約延長が自動的に発動し、チェルシーは追加で2000万ユーロを受け取ることになる。

ジョアン・フェリックスは、サウジアラビアで最高の状態とピッチ上での感覚を取り戻した充実の時期を経て、欧州復帰への意向を示している。

広告

彼の夢はバルセロナへの復帰だが、その契約に関わる条件によって、移籍の実現は複雑なものとなっている。決定権はアル・ナスルとチェルシーが握っている。