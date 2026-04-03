報道によると、アル・ナスルのフランス人ウイング、キングスレイ・コマンとスペイン人DFイニゴ・マルティネスが、アル・ナジュマ戦を欠場することが確定した後、試合復帰の時期が明らかになった。

アル・ナスルのジョルジェ・ジェズス監督は、本日金曜日にアル・オウル・パークで行われるロシェン・リーグ第27節のアル・ナジュマ戦において、クーマンとマルティネスの登録メンバーから外すことを決定していた。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、アル・ナスのチームドクターであるポルトガル人のカルロス・ミゲル氏は、ナジュマ戦以降の試合から両選手の復帰を承認した。

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次の試合は4月11日（土）、ロシェン・リーグ第28節の一戦として、ナジュラーンでアル・ナジュマをホームに迎える。

マルティネスは前回の国際試合中断期間が始まる前に太ももの裏側の筋肉断裂を負い、コウマンは先週火曜日のチーム練習中に太ももの裏側とふくらはぎの筋肉を痛めていた。

なお、アル・ナスルは今シーズンのサウジ・リーグで67ポイントを獲得し、2位のアル・ヒラルに3ポイント、3位のアール・アハリに5ポイントの差をつけて首位に立っている。