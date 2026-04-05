アル・シュナイフ：インザジ監督の下、アル・ヒラルは「溝」と化した

サウジアラビアのメディア関係者、ハリード・アル・シュナイフ氏は、土曜日に開催されたロシェン・プロリーグ第27節で、タアウーンと2-2の引き分けに終わった後、アル・ヒラルのイタリア人監督シモーネ・インザーギ氏への激しい批判を続けた。

この結果、アル・ヒラルは優勝争いにおいてさらに2ポイントを失い、勝ち点65で2位に留まった。3位のアハリ・ジェッダと勝ち点は並んでいるが、首位のアル・ナスルとは5ポイント差となっている。

シュナイフ監督はサウジアラビアの番組「ドゥリーナ・ギール」でのコメントで、「ヒラルは歴史的にクロスボールでタイトルを決めてきたが、インザーギ監督の下では状況が明らかに変化している」と語った。

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さらに彼は次のように付け加えた。「アル・ヒラルはかつてクロス精度において最も優れたクラブの一つだったが、インザーギ監督の下では現在、状況が極めて悪化している。数字の近さという点ではアル・アクドゥードに似ている」

そして次のように締めくくった。「アル・ヒラルは今シーズン、クロス精度がリーグで3番目に低いチームだ。ニューム、アル・アクドゥードに次ぐ順位であり、これはイタリア人監督の下での状況の悪さを如実に物語っている」。