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サウジアラビアのアル・アハリを率いるマリノ・ボシッチ監督が、またしても失意の夜を迎えた。現地時間17日月曜日の夜に行われたAFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節で、チームはカタールのアル・シャマルに2-3で敗れた。2点を先行しながら3失点を喫しての逆転負けは、サポーターの怒りをさらに強めるものとなった。

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試合結果への怒りを隠さなかった指揮官は、試合後の記者会見で「非常に怒っているし、この試合で起きたことを表す適切な言葉が見つからない。勝ち点を逃してしまったこともあり、大きな失望を感じている」と語った。

ボシッチ監督はさらに「我々はアル・アハリであり、試合は単純に我々の手中にあった。勝ち点を手放していなければ、この試合を決めて勝ち点3を獲得できたはずだ」と続けた。

指揮官は試合中に強いられた交代についても触れ、「交代を余儀なくされたが、2-2の時点でもあのスコアのまま終えることはできたはずだ。だが繰り返すが、手中にあった勝利を失ったことに非常に怒っている」と説明した。

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今回の敗戦は、ボシッチ監督にとってこれ以上のつまずきが許されない時期に喫したものだ。チームのパフォーマンス低下と結果の不安定さを受け、ここ数週間でサポーターからの批判は高まり、SNS上では解任を公然と求める声まで上がっていた。

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サポーターの怒りが爆発するきっかけとなったのは、10月30日のサウジ・プロリーグでアル・シャバブに1-6で大敗した一戦だった。試合中には指揮官の退任を求める声が上がり、その数日後、AFCチャンピオンズリーグ・エリートでカタールのアル・サッドとスコアレスドローに終わると、批判が再燃した。

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またこれらの結果は、国内での一連のつまずきとも無関係ではない。アル・アハリはアル・ホルードに1-3、アル・カーディシーヤに2-3で敗れ、アル・ヒラルには0-3で完敗しており、アウェイでの結果も安定させられずにいる。ボシッチ監督はアル・シャマル戦前の記者会見で、試合間隔が短いにもかかわらずチームの準備は整っていると強調し、国内での前戦でアル・ナスルに収めた大勝（3-1）を土台に好結果を続けたいと意欲を示していた。さらにアル・シャマルには大会屈指の強豪とも渡り合える力があると警戒していたが、どうやら指揮官自身がその警告に十分注意を払っていなかったようだ。

アル・シャマル戦の敗戦により、指揮官は再び批判の渦中に引き戻された。アル・アハリは2点のリードを守りきれず、ほぼ手中にしていた試合を落とし、今後チームを率いる能力に疑問を抱く新たな理由をサポーターに与えてしまった。

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今季の同大会で初黒星となったこの敗戦で、サウジアラビアのアル・アハリの勝ち点は8のままとなり、西地区の順位表で6位につけている。一方、カタールのアル・シャマルはAFCチャンピオンズリーグ・エリートで2勝目を挙げ、同じく勝ち点を8に伸ばして7位につけた。

アル・シャマルは第6節で再びサウジアラビア勢との一戦を迎え、12月7日（月）にアウェイでアル・カーディシーヤと対戦する。一方、アル・アハリはその翌日、ホームでUAEのシャバブ・アル・アハリと対戦する。

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