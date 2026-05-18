アル・シャバブ2025/26シーズンチケットの買い方：ROSHNサウジリーグのチケット価格や試合日程など

サウジ・プロリーグは世界屈指のリーグへと進化し、その中心にいるのがアル・シャバブFCです。リヤドを本拠地とする「ホワイト・ライオンズ」は、首都最古のスポーツ組織として今も大きな影響力を持ちます。

試合観戦チケットを入手したいファンには、Parimatchのウェルカムオファーが新たな選択肢となる。この特典を利用すれば、英国のファンも限定ベッティングを楽しめる。戦略的なベットオプションは試合体験を豊かにし、ライブ観戦に新たな興奮をもたらす。

戦術の奥深さを味わいたいファンには、他にはない体験となるでしょう。リーグ3連覇を達成した初のクラブとして知られ、卓越した技術と忠実なサポーターが誇りです。

ホームのSHGアリーナは親密で世界クラスの雰囲気。どの席も最前列の臨場感で、試合の中心に身を置けます。リヤド・ダービーをはじめ、熱狂的な黒と白のサポーターが織りなすエネルギーは圧巻です。

GOALは2025/26シーズンの観戦ガイドとして、チケット入手から座席選びまでをサポートし、「黄と黒の壁」の一員になるための情報を提供します。

アル・シャバブ 2026年試合日程

日時（サウジアラビア時間） 試合日程 チケット 2026年3月7日 23:00 アル・エティファク vs アル・シャバブ チケット 2026年3月14日 23:00 アル・シャバブ対アル・オクドゥード チケット 2026年4月5日 22:00 アル・リヤド vs アル・シャバブ チケット 2026年4月10日 22:00 アル・シャバブ対アル・イテハド チケット 2026年4月23日 22:00 アル・カディシア対アル・シャバブ チケット 2026年4月28日 22:00 アル・シャバブ vs アル・ファテ チケット 2026年5月2日 22:00 アル・シャバブ対アル・タアウン チケット 2026年5月7日 22:00 ネオムSC対アル・シャバブ チケット 2026年5月13日 22:00 アル・シャバブ対アル・ナセル チケット 2026年5月21日 22:00 アル・ナジマ対アル・シャバブ チケット

アル・シャバブ2025/26シーズンのチケットはどうやって買うの？

SHGアリーナでの「ホワイトライオンズ」の試合観戦チケットは、アル・シャバブ公式チケットポータルで簡単に購入できます。

リーグ戦のチケットは通常、試合の10～14日前に発売されます。ただしリヤド・ダービーなど人気試合はすぐに売り切れるため、早めの購入がおすすめです。

StubHubなどの二次販売プラットフォームでも購入でき、アル・ナセル戦は約35 SARから販売されています。

アル・シャバブのチケットはいくらですか？

料金はファン全員が利用できるよう設定されており、SHGアリーナのスタンダード席は30 SAR～100 SAR、プレミアム席は250 SAR～500 SARです。グルメなホスピタリティと最高の眺望を求める方には、エリートVIPとシルバーラウンジが1,200 SARから利用可能です。

Webookの公式チケットが売り切れた場合は、StubHubなどの認証済み二次販売プラットフォームが信頼できる選択肢です。主要な試合のチケット価格は通常55サウジアラビア・リヤル前後から始まります。

2026年のアル・シャバブに何が期待できるか？

1947年創設のアル・シャバブFCは、リヤド最古のスポーツクラブであり、サウジアラビアサッカー界の柱だ。サウジ・プロリーグを6度制し、プレミアリーグでは史上初3連覇を達成した「ホワイト・ライオンズ」は、首都の闘志を示し、長年にわたり国内・地域大会で強さを発揮している。

2025/26シーズンもイマノル・アルグアシル監督の下、進化を続ける。 ベルギーのアイコン、ヤニック・カラスコや伝説的ストライカー、アブデルラザク・ハムダラの世界トップクラスの経験に、ヤシン・アドリ、ジョシュ・ブラウンヒル、ウェスリー・ホートといった新戦力を融合。この布陣で「ビッグ4」に挑み、リーグ優勝とガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグでの飛躍を狙う。

SHGアリーナの歴史

旧プリンス・ハリド・ビン・スルタン・スタジアムは、単なる現代的なサッカー場ではなく、アル・シャバブ改革の象徴であり、サウジアラビアの「ブティックスタジアム」の未来を体現する。

収容人数1万5000人の「ブティック」スタジアムは、リヤドのスポーツ中核施設です。長方形のサッカー専用設計で陸上トラックを排し、ファンをピッチに近づけます。「ホワイト・デン」の声が直接響きます。 アル・サハファ地区北部のドクター・スレイマン・アル・ハビブ地下鉄駅近くにあるこのスタジアムには、VIPボックス、膜構造の屋根、クラブ本部が併設され、最高の観戦体験を提供します。