サウジ・プロリーグは世界的なフットボール強豪リーグへと変貌を遂げており、アル・シャバブFCはその物語の重要な一部であり続けている。しばしば「ホワイト・ライオンズ」と呼ばれるこのリヤド拠点の名門は、首都で最も古いスポーツ機関であり、プロの舞台でも大きな影響力を保っている。

SHGアリーナでホームゲームを観戦すれば、親密でありながら世界水準の雰囲気を味わうことができる。スタジアムの設計によって、どの座席でも最前列のような感覚が得られ、ピッチ上の熱戦の中心に身を置ける。ビッグ4との大一番であれ、通常のリーグ戦であれ、黒と白をまとうサポーターが生み出す熱量は比類ない。

GOALが、入手困難なチケットの確保から座席カテゴリーの理解まで、2026/27シーズンを乗り切るための実践ガイドを届ける。ホワイト・デンの一員としてスタンドに立つための手引きだ。

アル・シャバブの2026/27今後の日程

アル・シャバブの2026/27シーズンは、8月13日のアル・カディシア戦でホーム開幕を迎え、2027年5月28日まで続く。以下はキングス・カップを含むクラブの全日程で、サウジアラビアが2027年AFCアジアカップを開催するため、サウジ・プロリーグは12月中旬から2月中旬まで中断される。

日時（KSA） 対戦カード 大会 チケット 2026年8月13日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・カディシア サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月16日 - 14:00 アル・ワフダ vs アル・シャバブ キングス・カップ チケット 2026年8月22日 - 14:00 アル・ハリージュ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月25日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・リヤド サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月30日 - 12:05 アル・ハゼム vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月4日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・ヒラル サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月9日 - 11:55 アル・コルード vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月10日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・ファイハ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月17日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・タアーウン サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月9日 - 13:00 アル・イテハド vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月15日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ファイサリー サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月22日 - 13:00 アル・ファテフ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月29日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・アハリ サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月5日 - 12:00 アブハ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月20日 - 12:00 アル・シャバブ vs アル・イテファク サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月26日 - 12:00 アル・ナスル vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月3日 - 12:00 アル・シャバブ vs Neom SC サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月10日 - 12:00 アル・ディリーヤ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月14日 - 12:00 アル・カディシア vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月11日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ハリージュ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月18日 - 15:00 アル・リヤド vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月25日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ハゼム サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月11日 - 14:00 アル・ヒラル vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月18日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・コルード サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月2日 - 13:00 アル・ファイハ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月8日 - 13:00 アル・タアーウン vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月15日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・イテハド サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月18日 - 13:00 アル・ファイサリー vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月22日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ファテフ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月29日 - 13:00 アル・アハリ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月6日 - 13:00 アル・シャバブ vs アブハ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月12日 - 13:00 アル・イテファク vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月20日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ナスル サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月24日 - 13:00 Neom SC vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月28日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ディリーヤ サウジ・プロリーグ チケット

サウジ・プロリーグは全34節の日程を段階的に発表していくため、今後もシーズンの進行に合わせて追加日程が掲載される。キックオフ時間も放送上の理由により、試合日が近づいてから変更される可能性がある。

アル・シャバブの2026/27チケット購入方法は？

SHGアリーナでホワイト・ライオンズを見届けるための入場確保は、主にアル・シャバブ公式チケットポータルを通じて行われる、合理化されたデジタル手続きとなっている。

通常のリーグ戦チケットは一般的にキックオフの10日から14日前に発売されるが、ビッグ4との対戦のような注目カードでは、早期完売を避けるためにも早めの計画と購入が必要になることが多い。

アル・ヒラル戦のような高需要カードを含め、アル・シャバブのチケットはTicomboのような二次流通プラットフォームでも入手可能だ。公式配分が終了した後でも、座席確保の有力な手段となる。

アル・シャバブのチケット価格は？

価格設定はあらゆるファンに対応するよう設計されており、SHGアリーナの一般席は通常30SARから100SAR、プレミアムシートは通常250SARから500SARに設定されている。グルメホスピタリティとスタジアム屈指の眺望を求める場合、上位のVIP＆シルバーラウンジは1200SARからとなる。

Webookでの公式配分が終了した場合、Ticomboのような認証済み二次流通プラットフォームは、ビッグマッチのチケット確保を目指すファンにとって信頼できる代替手段となる。

2026/27のアル・シャバブに何を期待できるだろうか？

1947年創設のアル・シャバブFCは、リヤド最古のスポーツクラブであり、同国サッカー史にそびえる大きな柱でもある。サウジ・プロリーグ優勝6回を誇り、リーグ3連覇を初めて達成したクラブでもある「ホワイト・ライオンズ」は、首都の粘り強く競争心あふれる精神を体現し、長年にわたってサウジサッカー1部の常連として確固たる地位を築いてきた。

高い評価を受ける元レアル・ソシエダ指揮官イマノル・アルグアシルの下で戦った2025/26シーズンは、対照的な内容のシーズンだった。国内ではサウジ・プロリーグ12位に終わり、キングス・カップは準々決勝進出。いずれもクラブの目標には届かなかった。一方、大陸舞台でははるかに力強い戦いを見せ、ガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグでは準優勝で決勝まで進出した。アルグアシルは2026/27も引き続き指揮を執り、クラブは大陸戦線で示した可能性を安定した国内での成績へとつなげ、再びビッグ4に近づくことを目指す。

SHGアリーナの歴史

かつてプリンス・ハーリド・ビン・スルタン・スタジアムとして知られたSHGアリーナは、単なる近代的なフットボールスタジアムではない。アル・シャバブの変革と、サウジアラビアにおける「ブティック」型スタジアムの未来を象徴する存在である。

収容1万5000人のこの「ブティック」スタジアムは、リヤドのスポーツシーンにおける戦略的中心地だ。長方形のサッカー専用設計は陸上トラックを取り除き、ファンをピッチへ近づけるために考案されており、「ホワイト・デン」からのあらゆるチャントが直接ピッチに響き渡るようになっている。ドクター・スレイマン・アル・ハビブ・メトロ駅に近い北部アル・サハファ地区に位置し、アリーナは近代化されたVIPボックス、快適性を高める共有膜屋根、そして敷地内のクラブ公式本部を備えたプレミアムな試合日体験を提供する。アル・シャバブは現在、同じリヤドのクラブであるアル・リヤドとこの会場をホームゲームで共有している。