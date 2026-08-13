サウジ・プロリーグは世界的なフットボール強豪リーグへと変貌を遂げており、アル・シャバブFCはその物語の重要な一部であり続けている。しばしば「ホワイト・ライオンズ」と呼ばれるこのリヤドの名門は、首都で最も古いスポーツ機関であり、現在もプロサッカー界に大きな影響力を持っている。

SHGアリーナでホームゲームを観戦すれば、親密でありながら世界水準の雰囲気を味わえる。スタジアムの設計により、どの座席でも最前列にいるかのような感覚が得られ、まさにプレーの中心に身を置くことができる。ビッグ4との大一番であれ、通常のリーグ戦であれ、黒と白に身を包んだファンが生み出す熱気は比類ない。

GOALが、入手困難なチケット探しから座席カテゴリーの理解まで、2026-27シーズンを乗り切るための戦術ガイドを務める。ホワイト・デンの一員として、その場に加わるためだ。

アル・シャバブの2026-27今後の試合日程

アル・シャバブの2026-27シーズンは8月13日のアル・カーディシーヤ戦で開幕し、2027年5月28日まで続く。以下はキングスカップを含むクラブの全日程だ。サウジアラビアが2027年AFCアジアカップを開催するため、サウジ・プロリーグは12月中旬から2月中旬まで中断される。

日付・時間（KSA） 対戦カード 大会 チケット 2026年8月13日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・カーディシーヤ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月16日 - 14:00 アル・ワフダ vs アル・シャバブ キングスカップ チケット 2026年8月22日 - 14:00 アル・ハリージ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月25日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・リヤド サウジ・プロリーグ チケット 2026年8月30日 - 12:05 アル・ハゼム vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月4日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・ヒラル サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月9日 - 11:55 アル・ホロード vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月10日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・ファイハ サウジ・プロリーグ チケット 2026年9月17日 - 14:00 アル・シャバブ vs アル・タアーウン サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月9日 - 13:00 アル・イテハド vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月15日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ファイサリー サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月22日 - 13:00 アル・ファテフ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年10月29日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・アハリ サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月5日 - 12:00 アブハ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月20日 - 12:00 アル・シャバブ vs アル・イテファク サウジ・プロリーグ チケット 2026年11月26日 - 12:00 アル・ナスル vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月3日 - 12:00 アル・シャバブ vs ネオムSC サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月10日 - 12:00 アル・ディリーヤ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2026年12月14日 - 12:00 アル・カーディシーヤ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月11日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ハリージ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月18日 - 15:00 アル・リヤド vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年2月25日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ハゼム サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月11日 - 14:00 アル・ヒラル vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年3月18日 - 15:00 アル・シャバブ vs アル・ホロード サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月2日 - 13:00 アル・ファイハ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月8日 - 13:00 アル・タアーウン vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月15日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・イテハド サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月18日 - 13:00 アル・ファイサリー vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月22日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ファテフ サウジ・プロリーグ チケット 2027年4月29日 - 13:00 アル・アハリ vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月6日 - 13:00 アル・シャバブ vs アブハ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月12日 - 13:00 アル・イテファク vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月20日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ナスル サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月24日 - 13:00 ネオムSC vs アル・シャバブ サウジ・プロリーグ チケット 2027年5月28日 - 13:00 アル・シャバブ vs アル・ディリーヤ サウジ・プロリーグ チケット

サウジ・プロリーグは全34節の日程を段階的に発表するため、シーズンの進行に伴ってさらに試合が追加される。キックオフ時間も放映上の理由により、試合日が近づいてから変更される可能性がある。

アル・シャバブの2026-27シーズンのチケット購入方法は？

SHGアリーナでホワイト・ライオンズを見届けるための入場確保は、主に公式アル・シャバブ・チケットポータルを通じて管理される、簡素化されたデジタル手続きとなっている。

通常のリーグ戦チケットは一般的にキックオフの10日から14日前に販売開始となるが、ビッグ4との対戦のような注目度の高い試合では、早期完売を避けるために早めの計画と購入が必要になることが多い。

また、Ticomboのような二次流通プラットフォームでもアル・シャバブのチケットを見つけることができる。アル・ヒラル戦のような需要の高いカードを含め、公式割り当てが終了した後でも座席確保の信頼できる手段となる。

アル・シャバブのチケット価格は？

価格設定はあらゆるファンに対応するよう設計されており、SHGアリーナのスタンダード入場券は通常30サウジアラビア・リヤルから100サウジアラビア・リヤル、プレミアムシートは通常250サウジアラビア・リヤルから500サウジアラビア・リヤルとなっている。グルメホスピタリティとスタジアム随一の眺望を求める場合、上位VIP＆シルバーラウンジは1200サウジアラビア・リヤルからとなる。

Webookでの公式割り当てが終了した場合、Ticomboのような認証済み二次流通プラットフォームが、主要試合日のチケット確保を目指すファンにとって信頼できる代替手段となる。

2026-27シーズンのアル・シャバブに何を期待できるか？

1947年創設のアル・シャバブFCは、リヤド最古のスポーツクラブであり、同国サッカー史における巨大な柱である。サウジ・プロリーグを6度制し、史上初めてリーグ3連覇を達成した「ホワイト・ライオンズ」は、首都の粘り強く競争心あふれる精神を体現し、長年にわたってサウジサッカー1部の常連として地位を築いてきた。

レアル・ソシエダ前監督で高く評価されるイマノル・アルグアシルの下で戦った2025-26シーズンは、対照的なシーズンだった。国内ではアル・シャバブはサウジ・プロリーグで12位に終わり、キングスカップでは準々決勝に進出したが、いずれもクラブの目標には届かなかった。一方で大陸舞台でははるかに力強い戦いを見せ、ガルフ・クラブ・チャンピオンズリーグで準優勝として決勝進出を果たした。アルグアシルは2026-27シーズンも引き続き指揮を執り、クラブはその大陸戦での期待感を持続的な国内での結果につなげ、再びビッグ4との差を縮めることを目指す。

SHGアリーナの歴史

SHGアリーナは、かつてプリンス・ハーリド・ビン・スルタン・スタジアムとして知られ、単なる近代的なフットボールスタジアムをはるかに超える存在である。アル・シャバブの変革と、サウジアラビアにおける「ブティック」スタジアムの未来を象徴する施設だ。

収容人数1万5000人のこの「ブティック」スタジアムは、リヤドのスポーツシーンにおける戦術的中心地である。陸上トラックを取り除き、ファンをプレーに近づけるために設計された長方形のサッカー専用デザインにより、「ホワイト・デン」からのあらゆるチャントがピッチへ直接響き渡る。ドクター・スライマン・アル・ハビブ駅近くの北部アル・サハファ地区という便利な場所に位置し、近代化されたVIPボックス、快適性を高める共有メンブレン屋根、クラブ公式本部の敷地内併設によって、上質な試合日体験を提供する。アル・シャバブは現在、同じくリヤドを本拠とするアル・リヤドとホームゲーム会場としてこのスタジアムを共有している。